Pamela - Survival-Horror-Spiel startet Anfang März im Early-Access

"Vor einigen Jahren haben wir NVYVE Studios mit dem Ziel gegründet, ein Spiel zu erschaffen, das das Survival-Genre nimmt und darauf aufbauend eine von uns geschaffene Sci-Fi-Vision nutzt, um eine wirklich einzigartige Erfahrung zu schaffen. Der Launch im Steam Early Access ist einer der finalen Schritte auf der Reise der letzten Jahre und wird die Grundlage für die Erfahrung der Spieler mit P.A.M.E.L.A. legen, indem es die Spieler herausfordert, die gefallene utopische Stadt Eden zu erforschen und zu überleben", so Adam Simonar, Studio Director von NVYVE® Studios. "Wir freuen uns darauf, mit der Community zusammenzuarbeiten, während wir stetig daran feilen, P.A.M.E.L.A. zu verbessern und neue Features und Inhalte hinzuzufügen, bis dann der endgültige Launch-Zeitpunkt erreicht ist".



"P.A.M.E.L.A. ist ein großer Schritt für uns. Nachdem wir Unity vorher besonders im Bereich Architektur genutzt haben, waren wir sehr gespannt, wie wir diese Skills in den Bereich Gamedesign einbringen können. Ich bin sehr stolz auf unser unglaubliches Team – ein Traum wurde für uns alle wahr. Viele Opfer mussten gebracht werden, schlaflose Nächte, lange Arbeitstage, Schweiss und Tränen sind in dieses Spiel geflossen, und wir hoffen, dass die Gaming-Community das Spiel genießen wird", kommentiert Marvin Maalouf, Präsident und CEO von NVYVE Studios. "Wir sehen P.A.M.E.L.A. als den ersten Schritt in einer hoffentlich langen Reihe qualitativ hochwertiger Titel, die dieses Studio erschaffen wird und wollen der Welt zeigen, dass ein kleines Team mit viel Leidenschaft wunderschöne Welten für Spieler erschaffen kann."



P.A.M.E.L.A. beginnt damit, dass ein Schläfer aus seinem Cryoschlaf in Eden erwacht. Eden ist ein gefallenes Utopia voller Tod und Gefahren. In der Rolle des Schläfers müssen die Spieler an der Seite von Pamela, der Aufseher-KI von Eden, überleben. Es gilt, die tragischen Geschehnisse zu erforschen, die zum Niedergang einer ganzen Zivilisation führten und dabei gilt es, um das eigene Leben zu kämpfen, wenn man von den zerbrochenenen Seelen von Eden angegriffen wird, die versuchen, ihre Stadt und die Geheimnisse zu schützen. Es gilt zudem, über 200 einzigartige Gegenstände zu finden – von Essen über Baumaterialien zu High-Tech-Waffen und Upgrades – und dabei die eigenen Fähigkeiten zum Hacken von Systemen zu nutzen, um Container und verschlossene Türen zu öffnen, um die geheimen Areale der Stadt erforschen zu können.

Während die Spieler die Geschichte der Stadt erforschen, treffen sie auf die Afflicted, zerbrochene Seelen, die Eden bewohnen. Sie sind durch den Ausbruch einer biologischen Waffe entstellt und sind deshalb wahnsinnig geworden. Der unerträgliche Schmerz und ihre entstellten Körper lassen die Afflicted unvorhersehbar reagieren und das macht sie zu einer echten Gefahr. Teil des eigenen Waffenarsenal ist das holographische "AARM UI"-System, das das Interface direkt in die Spielwelt projeziert und so eine nahtlose Immersion im Spiel ermöglicht und die Kämpfe noch spannender macht. Durch das Finden von Upgrades, Waffenteilen und Modulen für AARM können die Spieler die Chancengleichheit in den Kämpfen herstellen. Abwehrmaßnahmen sind genauso wichtig, was durch das frei gestaltbare System zum Basisbau ermöglicht wird. Das System ermöglicht es, einen eigenen sicheren Hafen innerhalb der feindlichen Welt von Eden zu erbauen. Zusätzlich kann man das Pandora IVG Multitool nutzen, um noch mehr Gegenstände zu finden und die eigene Basis zu verbessern.



Bald lernen die Spieler, wie sie die Energiesysteme von Eden am Laufen halten und somit Licht und technische Vorrichtungen wie Aufzüge und automatisierte Verkaufsstände nutzen können. Aber Vorsicht bei der Nutzung der Systeme: die tötlichen Seeker-Droiden funktionieren noch und reagieren auf illegale Nutzung der Systeme mit absoluter Härte – ein weiterer Gegner in der Welt von Eden. Jede Entscheidung in Eden hat Konsequenzen. Das heißt, die Spieler müssen ständig auf der Hut sein und darüber nachdenken, was ihre Entscheidungen bewirken werden. Was sind die Kosten für die nächste Stufe der Verbesserung des eigenen Körpers durch Bio-Upgrades? Klar, zunächst wird es helfen, aber was sind die Langzeitfolgen, die nicht unbedingt vorhersehbar sind?

Die kanadischen Nvyve Studios schicken neue Lebenszeichen zum Open-World Survival-Horror-Spielund veröffentlichen nicht nur einen frischen Gameplay-Trailer, sondern kündigen auch den Start in die Early-Access-Phase auf Steam für denan. "In P.A.M.E.L.A. müssen die Spieler allen Widrigkeiten zum Trotz Eden erforschen, indem sie unkonventionelle Technik nutzen. Eden ist ein Paradies, das keine Fehler verzeiht und die dunkle Seite des Strebens der Menschheit nach mehr Technik und biologischer Verbesserung beleuchtet". Während die Early-Access-Version nur einen kleinen Einblick in das Spiel liefern soll, will man schon bald weitere Pläne zum Releasekalender und weitere Details dazu liefern, wie die Spieler die offene Welt in den kommenden Monaten mitgestalten können.