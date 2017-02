Dragon Quest Heroes II - Action-Rollenspiel erscheint auch für den PC

Ein Held kämpft nie alleine! Dragon Quest Heroes 2 erlaubt es, erstmals in der Serien-Geschichte, das Abenteuer in einer komplett offenen Spielwelt zu erleben. Die Länder der sieben Königreiche können ohne Wartezeiten und Übergänge vom Spieler frei bereist werden und verbinden die Hauptstädte miteinander. Bereiten Sie sich in den Städten auf Ihre Abenteuer vor und begeben sich dann mit einer Vierergruppe auf eine Reise durch die weite Spielwelt.



Neben der Story-Kampagne gibt es zudem einen Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler. Das Besondere: Beide Modi können alleine oder mit Freunden gespielt werden. Spieler erwartet ein völlig neues Abenteuer, in welchem sie Recht und Ordnung in eine einst friedliche Welt zurückbringen müssen. Dabei warten actiongeladene Kämpfe und spannende Quests.



Vor langer Zeit tobte ein furchtbarer Krieg und teilte die Welt in sieben Reiche auf. Und obwohl seit tausend Jahren Frieden herrscht, ziehen dunkle Wolken am Horizont herauf. Spieler schlüpfen in die Rolle von Raphael oder Resa, die fernab ihrer Heimat Dunisia ein Studium an der Militärakademie im Königreich Harba absolvieren. Nichtsahnend, dass die dunisische Armee einen Angriff auf Harba vorbereitet - angeführt von ihrem einstigen Freund Prinz Cesar. Nun müssen sie Seite an Seite mit einer Reihe an einzigartigen und mächtigen Helden in den Kampf ziehen.



Dominieren Sie den Kampf mit einer riesigen Auswahl an Waffen und Zaubern. Ein frei ausbaubares Klassensystem mit sieben verschiedenen Endstufen gibt Ihnen unzählige Möglichkeiten Ihren Charakter nach Ihren Wünschen anzupassen - alle mit einzigartigen Fähigkeiten und Kampfstilen. Wählen Sie aus der Klasse der Krieger, Priester, Diebe etc. den Spielstil, der zu Ihnen passt. Jeder spielt seine ganz eigene Rolle bei der Eroberung des sich stets verändernden Schlachtfelds.



20 spielbare Helden mit einzigartigen Moves, Angriffen und Fähigkeiten - inklusive bekannten und beliebten Charakteren aus der Dragon Quest-Serie, sowie vier komplett neuen Figuren stehen dafür bereit… Denn, ein Held kämpft nie alleine!

Square Enix hat mit einem neuen Trailer zudie Veröffentlichung des Action-Rollenspiels für den PC offiziell bestätigt. "Das neue Video bietet einen Einblick in die Reise, auf die Spieler sich in den weitläufigen Gebieten von DQH II begeben werden, und stellt die farbenfrohe Besetzung an Charakteren und Kreaturen vor, mit denen sich der Spieler anfreunden und gegen die er antreten wird". Die Fortzsetzung des Action-RPG im Dragon Quest Universum wird hierzulande auch in einer speziellen " Day One - Explorers Edition " erhältlich sein, welche "15 exklusive DLC-Gegenstände sowie ein Wendecover, welches das Abenteuertagebuch aus dem Spiel zeigt, beinhaltet. Die DLCs umfassen Waffen, deren Design auf Gegnern aus dem Spiel basiert, wie etwa das Schleimritterschild, Säbelzahnklauen, Golemgreifer und viele mehr". Dragon Quest Heroes II erscheint amfür PC über Steam und am 28. April für die PlayStation 4.