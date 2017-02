Guilty Gear Xrd: Rev 2 - EU-Release zur Fighting-Game-Erweiterung bestätigt

Die mitreißende Story von Xrd, Übungskämpfe gegen den CPU in herausfordernden Schwierigkeitsgraden, Verbessern der eigenen Fähigkeiten im Trainings-Modus und sie dann im Online Modus auf die Probe stellen: nie gab es einen besseren Zeitpunkt um sich mit GUILTY GEAR in den Kampf zu stürzen!



Neue Charaktere – Baiken und Answer erweitern die Auswahl an Charakteren.



Neue Story im Episode-Modus – Umfangreiche Story- und Arcade-Modi enthüllen neue Details über Jam, Kum, Raven, Dizzy, Answer und Baiken.



Neue Stages – Spektakuläre neue Schauplätze mit Liebe zum Detail, die den Kämpfen würdig sind.



Neue Moves – Viele der beliebten Charaktere erhalten neue Moves und Animationen.



Nachbessern der Balance – Die Move-Sets jedes Charakters wurden überarbeitet.

Dass die Guilty-Gear-Serie in diesem Jahr mit frischem Content erweitert wird, deutete bereits ein Trailer im Januar an. Nun haben PQube und Arc System Works bestätigt, dass, welches "den neuen Höhepunkt der Serie und die Königsklasse der 2D-Fighting Games verkörpern" soll, noch in diesem Jahr auch hierzulande für die PlayStation 4 und PS3 erscheinen wird. Für Besitzer der digitalen Version von Guilty Gear Xrd: Revelator wird ein digitales Upgrade erhältlich sein.