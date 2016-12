Nintendo Switch - Neue Details zur Live-Präsentation im Januar 2017

Zudem wird Nintendo etwa zur gleichen Zeit Veranstaltungen für die breite Öffentlichkeit starten, die Fans und Neugierigen die Chance eröffnen, erstmals selber Hand an Nintendos neue TV-Konsole zu legen. Einzelheiten dazu wird Nintendo noch bekanntgeben.



Nintendo Switch verbindet die Mobilität eines tragbaren Systems mit der Leistungsstärke einer TV-Konsole und eröffnet damit nie dagewesene Spielerlebnisse. Im heimischen Wohnzimmer steht die neue Konsole in der Nintendo Switch-Station, die das Gerät mit dem Fernseher verbindet – perfekt für das gemütliche Spiel mit Familie und Freunden vom Sofa aus. Nehmen die Spieler Nintendo Switch aus der Station heraus, wechselt die Konsole sofort in den Handheld-Modus. So können die Nintendo-Fans denselben Spielspaß auch unterwegs genießen. Der in die Konsole integrierte, helle HD-Bildschirm sorgt dabei für eine optimale Spielerfahrung wie am Fernseher – somit auch im Park, im Zug, im Auto oder bei einem anderen Nintendo-Freund zu Hause.



Nintendo Switch baut dabei auf NVIDIAs Tegra-Prozessor-Technologie. Zusätzlich kreierte NVIDIA eigens neue Gaming-APIs, um das volle Potential der neuen Nintendo-Konsole auszureizen. Die neueste API, NVN, wurde speziell dafür entwickelt, ein schnelles, unkompliziertes und kompaktes Spiele-Erlebnis zu schaffen. NVIDIAs Gaming-Technologie und das Nintendo Switch-System sind in jedem technischen Aspekt miteinander verwoben, um Spielern auf der ganzen Welt eine großartige Erfahrung zu bieten. Das Endergebnis der Zusammenarbeit zwischen Nintendo und NVIDIA: Nintendo Switch ist dank der eingebauten NVIDIA-Technologie das erste wahre Spielesystem, das man überallhin mitnehmen kann - und eine Spieleerfahrung bietet, die Spieler im nahtlosen Übergang zwischen stationär und mobil erleben.

"Der Moment auf den unzählige Videospielfans hin fiebern, rückt immer näher: Um die Wartezeit bis zum Launch vonim März 2017 zu verkürzen, findet am(CET) die Nintendo Switch Präsentation in Tokyo statt", teilt Nintendo heute mit und konkretisiert damit nochmals die genaue Uhrzeit für die Live-Präsentation.Bisherige News: Jetzt aber richtig! Dass der Vorschau-Trailer zur Nintendo Switch nicht alle Fragen beantworten würde, davon war auszugehen. Dass diese erste offizielle Ankündigung zur "Nintendo NX" so viele neue Fragezeichen und Spekulationen aufwerfen würde, das war rund fünf Monate vor dem geplanten Release imwohl eher nicht zu erwarten.Daher hat Tatsumi Kimishima, Präsident der Nintendo Co. Ltd., heute in Tokyo bestätigt: "Amkommenden Jahres wird die Nintendo Switch Präsentation 2017 stattfinden, bei der das Unternehmen weitere Details zu seiner neuen TV-Konsole Nintendo Switch enthüllen wird. Nintendo überträgt das Event von Tokyo aus per Livestream in die ganze Welt. Die Teilnehmer vor Ort und die Zuschauer rund um den Globus werden an diesem Tag nicht nur das genaue Datum des Verkaufsstarts erfahren, sondern auch einen ersten Blick auf das Spiele-Line-up werfen können, das derzeit für Nintendo Switch in Entwicklung ist". Darüber hinaus werden ab Januar 2017 spezielle Events in Europa und Nord-Amerika stattfinden, bei denen geladene Medienvertreter und Partner Nintendo Switch selber ausprobieren können.