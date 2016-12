Xbox Live - "Games with Gold" Spiele für den Januar 2017

World of Van Helsing – Deathtrap - Bekämpfe Deine Gegner mit mächtigen Waffen, tödlichen Zaubersprüchen und Deinen ganz individuellen Kampf-Fähigkeiten in einer Welt voller Gefahr: in World of Van Helsing – Deathtrap. In dieser einzigartigen Mischung aus Tower-Defense- und Rollenspiel erlebst Du grenzenlosen Spielspaß in einer Solo-Kampagne, die Dich stundenlang unterhält. Natürlich forderst Du problemlos auch Deine Freunde via Multiplayer heraus oder kämpfst an Ihrer Seite gemeinsam im Kampagnen-Koop.



Killer Instinct Season 2 Ultra Edition - Mitte Januar versüßt eine Ikone der Prügelspiele den Start ins neue Jahr: In dieser legendären Serie erlebst Du dank des mega-smoothen Gameplays unterhaltsame Kämpfe mit einem anspruchsvollen Combo-System, das in der Welt der Beat-em-Ups seinesgleichen sucht. Nicht nur Deine Freunde werden sich vor Deinen Attacken wehren, auch die komplexe K.I. ist garantiert kein Zuckerschlecken. Das reicht Dir nicht? Dann zeigst du am besten online, was Du draufhast: Gegen Spieler aus der ganzen Welt kämpfst Du dann um Dein Ranking!



The Cave - In The Cave erwartet Dich ein faszinierender Trip ins Unbekannte: Baue Dir ein Team aus zwielichtigen Charakteren auf und rätsel Dich durch aufregende Abenteuer in einer sprechenden Höhle! Schaffst Du es, Deine Freunde durch die schrägen Herausforderungen des lokalen Koops zu bringen?



Rayman Origins - Was könnte den perfekten Games-with-Gold-Start ins neue Jahr besser abrunden als die Platformer-Legende Rayman Origins? Mit mehr als 60 Leveln, in denen epische Boss-Kämpfe ebenso anstehen wie spontane Musical-Einlagen, gehört Rayman Origins zu den besten Jump-and-Runs, die je erschienen sind. Auf der Suche nach den putzigen Teensies helfen Dir zahlreiche spielbare Nebenfiguren.

Kurz vor Weihnachten überrascht Microsoft mit der Enthüllung der neuen "Games with Gold" Spiele für den den, welche ihr euch im Rahmen einer aktiven Xbox Live Gold-Mitgliedschaft direkt am Neujahrstag herunterladen könnt. Zum Start in das neue Jahr hält Microsoft folgende Titel für eure Xbox One und Xbox 360 bereit: Los geht es mit Deathtrap: World of Van Helsing (Xbox One) und The Cave (Xbox 360), in der zweiten Monatshälfte gesellen sich dann noch Killer Instinct Season 2 (Ultra Edition, Xbox One) und Rayman Origins (Xbox 360) hinzu.