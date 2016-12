PlayStation Plus - Hier sind die PS+ Games für den Januar 2017

Day of the Tentactle Remastered - Zwanzig Jahre später meldet sich Day of the Tentacle mit einer Remastered Edition zurück, in der brandneue, handgezeichnete, hochauflösende Grafik sowie eine neue Tonspur, Musik und überarbeitete Soundeffekte geboten werden. Spieler können jederzeit zwischen den Modi "Klassisch" und "Remastered" wechseln und Ton sowie Grafik und Benutzeroberfläche verschieden miteinander kombinieren. Außerdem gibt es eine Konzeptgalerie und Audiokommentare von den Entwicklern des Spiels!



This War of Mine: The Little Ones - Im Krieg gibt es nicht nur Soldaten: This War Of Mine: The Little Ones vermittelt auf schonungslose, zum Nachdenken anregende Weise, wie eine Gruppe Zivilisten im Krieg überlebt. Auch im Krieg sind Kinder noch Kinder: Neu für Konsolen ist die Geschichte der Kinder: Beschütze und sorge für sie, während sie dem Krieg trotzen, wie es nur Kinder können. Lehre, erziehe, und forme emotionale Bindungen, wenn du in dieser einzigartigen Erzählung um das Überleben kämpfst.



The Swindle - The Swindle ist ein Steampunk-Cyberkrimi, in dem du in Gebäude einbrichst, Sicherheitssysteme hackst, das ganze Geld stiehlst und dich davonmachst, bevor die Polizei kommt. London, 1849. Bald wird Scotland Yard seine bahnbrechende KI-Technologie, den 'Basilisken des Teufels' aktivieren. Er ist die perfekte Überwachungsmaschine und würde deine Karriere als Meisterdieb beenden. Stiehl ihn, bevor das geschieht.



Titan Souls - Zwischen unserer Welt und der nächsten liegen die Titanenseelen, die spirituelle Quelle und Summe allen Lebens. Zerschmettert in den Ruinen, bewacht von Titanen, liegen die Scherben der Titanenseele. Doch ein einzelner Held, der nicht mehr als einen Pfeil in seinem Köcher trägt, bahnt sich seinen Weg. Auf seiner Suche nach Wahreit und Macht fügt er die Scherben zusammen…

Sony Interactive Entertainment liefert einen Ausblick auf den Start ins neue Jahr und präsentiert heute sein Line-Up der kostenlosen Spiele, die ihr imim Rahmen eines aktiven PS+ Abos im PlayStation Store herunterladen könnt. Ab dem 3. Januar stehen demnach folgende Titel für die PlayStation 4, PlayStation 3 und die PS Vita zum Download bereit: Day of the Tentacle Remastered (PS4, PS Vita), This War of Mine: The Little Ones (PS4), The Swindle (PS4, PS3, PS Vita), Titan Souls (PS4, PS Vita),(PS3) und(PS Vita). Falls noch nicht geschehen, solltet ihr euch auch noch die aktuellen PS+ Spiele sichern, bevor der frische Nachschub eintrifft.