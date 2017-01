Nintendo Switch - Livestream zur heutigen Live-Präsentation aus Tokio

Nintendo Switch heißt die Spielkonsole, die bisher unter dem Codenamen NX bekannt war. Sie wird im März 2017 mit breiter Publisher-Unterstützung erscheinen. Und sie wird nicht nur zu Hause für aufregenden Einzel- und Mehrspielerspaß sorgen. Denn die Nintendo-Freunde können dieselben Titel nun auch unterwegs weiterspielen – gleichgültig wo, wann und mit wem. Nintendo Switch verbindet also die Mobilität eines tragbaren Systems mit der Leistungsstärke einer TV-Konsole und eröffnet damit nie dagewesene Spielerlebnisse.



Im heimischen Wohnzimmer steht die neue Konsole in der Nintendo Switch-Station, die das Gerät mit dem Fernseher verbindet – perfekt für das gemütliche Spiel mit Familie und Freunden vom Sofa aus. Nehmen die Spieler Nintendo Switch aus der Station heraus, wechselt die Konsole sofort in den Handheld-Modus. So können die Nintendo-Fans denselben Spielspaß auch unterwegs genießen. Der in die Konsole integrierte, helle HD-Bildschirm sorgt dabei für eine optimale Spielerfahrung wie am Fernseher – somit auch im Park, im Zug, im Auto oder bei einem anderen Nintendo-Freund zu Hause.



Und weil geteilter Spielspaß doppelter Spielspaß ist, lassen sich die Joy-Con-Controller, die an beiden Seiten der Konsole angebracht sind, von Nintendo Switch lösen. Das ermöglicht die unterschiedlichsten Spielkombinationen: ein Spieler mit je einem Joy-Con-Controller in jeder Hand, zwei Spieler mit je einem oder viele Spieler mit mehreren Joy-Con-Controllern.



So leicht sie sich abnehmen lassen, so leicht kann man die Controller auch wieder anbringen, ob an der Konsole oder an der Joy-Con-Halterung, die einem traditionellen Controller ähnelt. Wer mag, kann neben den Joy-Con-Controllern auch den optionalen Nintendo Switch Pro Controller verwenden. Damit nicht genug, können die Spieler mehrere Nintendo Switch-Konsolen lokal miteinander verbinden. Auch das steigert die fesselnde Mehrspieler-Action.

Nach unzähligen Spekulationen, Gerüchten und dem ersten offiziellen Preview-Video zur, folgt, in der Nacht von Donnerstag auf den Freitag, nun endlich die offizielle Live-Präsentation von Nintendo, die direkt aus Tokio übertragen wird und umdeutscher Zeit amstarten wird. Der Livestream wird auf Japanisch mit englischem Voice-over erfolgen. Hauptankündigungen werden auch auf Deutsch auf dem offiziellen Twitter-Account von Nintendo veröffentlicht. Am Freitag Nachmittag folgt dann ein Video der Präsentation mit deutschen Untertiteln. Wie angekündigt folgen in diesen Tagen auch spezielle Events in Europa und Nord-Amerika, bei denen geladene Medienvertreter und Partner die Nintendo Switch selber ausprobieren können. Unser Team ist Anfang nächster Woche ebenfalls auf einem dieser Events vor Ort und natürlich liefern wir euch direkt im Anschluss unsere Hands-On-Eindrücke und weitere Infos, die sicherlich über die bevorstehende Präsentation hinausgehen werden.