Fire Emblem Direct - Neue Ableger zur Strategie-RPG-Serie angekündigt

Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia für Nintendo 2DS & 3DS



Das zweite Spiel der Serie, Fire Emblem Gaiden, erschien 1992 ausschließlich in Japan. Ab 19. Mai kommen endlich auch Nintendo-Fans im Rest der Welt in den Genuss dieses Klassikers: Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia für die mobilen Konsolen der Nintendo 3DS-Familie entspricht dem Geist des Originals, wurde gleichzeitig aber auch deutlich erweitert. Jede Einzelheit der grafischen Präsentation von Fire Emblem Gaiden wurde überarbeitet und das Spiel obendrein vollständig synchronisiert. Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia lässt also das klassische Gameplay der Serie aufleben, verleiht ihm aber zugleich einen modernen Dreh. So erkunden die Spieler unheimliche Dungeons, in denen es vor tückischen Gegnern nur so wimmelt. Gleichzeitig mit dem Spiel kommen ebenfalls neue amiibo-Figuren in den Handel: Alm und Celica, die beiden Hauptcharaktere von Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia. Weitere Details hierzu folgen zu einem späteren Zeitpunkt.



Fire Emblem Heroes für Smart Devices



Dieses komplett neue Strategie-Rollenspiel ist ab 2. Februar zu haben. Genauere Informationen darüber, wann das neue Abenteuer für welches mobile Betriebssystem bereitsteht, finden sich auf dem offiziellen Fire Emblem Heroes-Portal von Nintendo. Über die darin auftretenden Charaktere können die Fans ab heute übrigens online selbst mitbestimmen.



Fire Emblem Heroes handelt von den erbitterten Kämpfen zweier Königreiche. Die Spieler versammeln zunächst eine Armee von Helden früherer Serienableger um sich. Dann stürzen sie sich in packende, strategische und taktische Kämpfe, die speziell für das schnelle Spiel unterwegs konzipiert wurden. Je weiter die Spieler vorankommen, desto stärker wird ihre Truppe aus neuen Kämpfern und legendären Helden. Während sie einige bekannte Charaktere als Verbündete gewinnen können, erheben andere als feindliche Heerführer die Waffen gegen sie. Durch die angepasste Darstellung für Smartphone-Bildschirme, erhalten die Nintendo-Fans das volle Erlebnis eines taktischen Rollenspiel-Abenteuers, auch wenn sie unterwegs nur kurz zwischendurch in die Spielwelt eintauchen können. Ihre Armeen befehligen sie durch intuitives Antippen und Verschieben auf dem Touchscreen. Einfach nur wischen – und schon stürzt sich ein verbündeter Held auf seinen Gegner. Sieger ist, wer am Ende alle Feinde auf einer Umgebungskarte geschlagen hat.



Gleich mehrere Illustratoren haben die Helden des Spiels von Hand gezeichnet und ihnen damit ein ganz neues Aussehen verliehen. Auch die Stimmen der Figuren wurden neu aufgenommen. Zusätzlich zum Story-Modus können sich Fans von Fire Emblem in weiteren Spiel-Modi bewähren, um ihre Armee zu stärken und gegeneinander zu kämpfen. Im Laufe der Zeit sorgen kostenlose Updates für immer neue Charaktere, Inhalte und zusätzliche Stunden voller Spaß und Spannung. Ab heute können sich die Fans vorab für das Spiel registrieren – weitere Details hierzu finden sich auf der offiziellen Fire Emblem Heroes Webseite. Die Standardversion von Fire Emblem Heroes steht als Gratis-Download bereit. Ergänzende Spieloptionen lassen sich zusätzlich erwerben.



Bereits heute startet Nintendo das Online-Voting Fire Emblem Heroes: Wähle deine Legenden. Auf der Seite https://events.fire-emblem-heroes.com/vote können die Teilnehmer sämtliche Charaktere der Reihe in Augenschein nehmen, vor allem aber darüber abstimmen, welche davon in Fire Emblem Heroes auftreten sollen. Der Held und die Heldin mit den weltweit meisten Stimmen werden dann als "Wähle deine Helden"-Event-Charaktere in das Spiel integriert. Jeder Besitzer eines Nintendo Accounts erhält für seine Stimmabgabe zudem einen Bonus in Form von Platinpunkten.

Im Rahmen einer Spezialausgabe seiner "Direct" Präsentations-Reihe hat Nintendo vergangene Nacht gleich mehrere Ableger der Fantasy-Reihevon Intelligent Systems vorgestellt. Das frisch angekündigte Crossover Fire Emblem Warriors , welches in Zusammenarbeit mit Team Ninja und Omega Force entwickelt wird, soll im Herbst dieses Jahres neben der Nintendo Switch auch für den Nintendo 3DS veröffentlicht werden. Im kommenden Jahr soll die neue Nintendo Konsole dann ein weiteres, neues Fire Emblem erhalten, Details hierzu fehlen jedoch komplett. Den größten Part der rund 20-minütigen Präsentation widmete Nintendo dem Mobile-Ableger Fire Emblem Heroes , das bereits am 2. Februar für Android- und iOS-Geräte erscheinen soll. Mit Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia werden dann ab dem 19. Mai die 3DS-Spieler bedient.