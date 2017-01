Nintendo Switch - Detaillierte Hardware-Spezifikationen und Infos

Nintendo Switch heißt die Spielkonsole, die bisher unter dem Codenamen NX bekannt war. Sie wird im März 2017 mit breiter Publisher-Unterstützung erscheinen. Und sie wird nicht nur zu Hause für aufregenden Einzel- und Mehrspielerspaß sorgen. Denn die Nintendo-Freunde können dieselben Titel nun auch unterwegs weiterspielen – gleichgültig wo, wann und mit wem. Nintendo Switch verbindet also die Mobilität eines tragbaren Systems mit der Leistungsstärke einer TV-Konsole und eröffnet damit nie dagewesene Spielerlebnisse.



Im heimischen Wohnzimmer steht die neue Konsole in der Nintendo Switch-Station, die das Gerät mit dem Fernseher verbindet – perfekt für das gemütliche Spiel mit Familie und Freunden vom Sofa aus. Nehmen die Spieler Nintendo Switch aus der Station heraus, wechselt die Konsole sofort in den Handheld-Modus. So können die Nintendo-Fans denselben Spielspaß auch unterwegs genießen. Der in die Konsole integrierte, helle HD-Bildschirm sorgt dabei für eine optimale Spielerfahrung wie am Fernseher – somit auch im Park, im Zug, im Auto oder bei einem anderen Nintendo-Freund zu Hause.



Und weil geteilter Spielspaß doppelter Spielspaß ist, lassen sich die Joy-Con-Controller, die an beiden Seiten der Konsole angebracht sind, von Nintendo Switch lösen. Das ermöglicht die unterschiedlichsten Spielkombinationen: ein Spieler mit je einem Joy-Con-Controller in jeder Hand, zwei Spieler mit je einem oder viele Spieler mit mehreren Joy-Con-Controllern.



So leicht sie sich abnehmen lassen, so leicht kann man die Controller auch wieder anbringen, ob an der Konsole oder an der Joy-Con-Halterung, die einem traditionellen Controller ähnelt. Wer mag, kann neben den Joy-Con-Controllern auch den optionalen Nintendo Switch Pro Controller verwenden. Damit nicht genug, können die Spieler mehrere Nintendo Switch-Konsolen lokal miteinander verbinden. Auch das steigert die fesselnde Mehrspieler-Action.

Wer nach der offiziellen Präsentation zurund unseren ganz persönlichen Eindrücken vom Hands-On-Event noch weitere Infos zur neuen Nintendo Konsole benötigt, für den könnte das neue Websiteupdate interessant sein. Nintendo stellt nun auch auf der offiziellen deutschen Website detailliert die Switch und all seine Komponenten näher vor. Während vieles sehr ausführlich spezifiziert und dargestellt wird, bleibt man beim Thema Prozessor und Grafikeinheit mit "angepasster NVIDIA Tegra-Prozessor" weiterhin sehr wage. Einen genaueren Blick auf die kommenden Spieleverpackungen der Nintendo Switch liefert der Twitter-User Gaijinhunter in seinem Feed - alle Bilder auf einen Blick findest du in diesem Thread auf NeoGAF , wo es nicht nur die japanischen Boxarts von The Legend of Zelda: Breath of the Wild zu sehen gibt, sondern auch einen Größenvergleich zu denen der PlayStation Portable (PSP).