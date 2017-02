Nvidia "Prepare For Battle" Aktion - For Honor & Ghost Recon Wildlands

In For Honor, dem neuen Nahkampf-Action-Spiel, das von Ubisoft Montreal in Zusammenarbeit mit weiteren Ubisoft Studios entwickelt wird, beschreitet der Spieler einen Weg voller Zerstörung und kämpft auf dem Schlachtfeld um Ruhm, Ehre und ums Überleben.



Die Spieler treten in diesem chaotischen Krieg als Streiter der drei größten Krieger-Fraktionen an: Ritter, Wikinger oder Samurai. For Honor ist ein temporeiches und packendes Spiel, das Können und intuitives Verhalten der Spieler in einem bisher unbekannten Ausmaß erleben lässt.



Das innovative Steuerungssystem The Art of Battle von For Honor gibt den Spielern die vollständige Kontrolle über ihren Helden. Jeder Held verfügt über seine ganz ureigenen Talente und Waffen, mit denen sich gegnerische Soldaten, Bogenschützen und Helden beseitigen lassen, die sich den Spielern in einem intensiven, glaubwürdigen Schlachtfeld in den Weg stellen. For Honor bietet einen aufregenden Mehrspieler-Modus als auch eine fesselnde Einzelspieler-Kampagne.

Ghost Recon Wildlands: Bolivien, einige Jahre in der Zukunft. Das wunderschöne südamerikanische Land ist zum größten Kokainproduzenten der Welt geworden. Der Einfluss des berüchtigten Santa-Blanca-Kartells hat das Land in einen Drogenstaat verwandelt, in dem Gesetzlosigkeit, Angst und Gewalt herrschen. Das Kartell ist zu einem gewaltigen Machtfaktor in der Unterwelt aufgestiegen und stellt eine globale Bedrohung dar.



Ein offener Krieg ist keine Lösung. Ein heimlicher und tödlicher Ansatz ist der einzige Weg, um dieses Übel an der Wurzel zu packen. Ghost, eine legendäre US-amerikanische Elite-Spezialeinheit, wird hinter die feindlichen Linien geschickt, um für Chaos zu sorgen und die Allianz zwischen Kartell und korrupter Regierung zu destabilisieren und zu brechen.



Im Kampf gegen einen allmächtigen Gegner in einer gewaltigen und gewalttätigen Umwelt muss Ghost wichtige moralische Entscheidungen treffen und brutale Kämpfe austragen, um seine bisher gewagteste und gefährlichste Mission abzuschließen.

Ubisoft und NVIDIA präsentieren mit "" ein neues GeForce-Bundle, bei dem Käufer einer GeForce-GTX-1070- oder 1080-Grafikkarte oder ausgewählter GeForce-GTX-PCs und -Notebooks aus einem der kommenden Ubisoft-Blockbuster als kostenlose Beigabe wählen kann: For Honor (erscheint am 14. Februar) und Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands (erscheint am 7. März). "Ab sofort können Codes direkt über GeForce Experience aktiviert werden. Mit der neuen Funktion für GeForce Experience müssen Nutzer sich nicht mehr durch langwierige Anmeldeprozesse klicken, sondern können ihren Bundle-Spielecode ganze einfach über GeForce Experience einlösen. Das entsprechende Spiel wird automatisch zum Uplay-Account hinzugefügt". Das Bundle-Angebot ist ab sofort bei ausgewählten Händlern verfügbar, darunter auch Amazon.de