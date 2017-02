PlayStation Plus - Sony startet kostenlose Multiplayer-Woche auf der PS4

PlayStation Plus-Mitglieder können jährlich 24 ausgewählte PS4-Spiele ohne zusätzliche Kosten herunterladen. Mitglieder können jeden Monat neue Titel entdecken und in spannende Welten eintauchen – mit PlayStation Plus gibt es immer etwas zu spielen.



Tauche mit dem PS4-Online-Multiplayer in actiongeladene Multiplayer-Erlebnisse auf PS4 ein: Wähl deine Mannschaft, deinen Club oder deinen Clan aus und werde zur Legende. Die Welt erwartet dich.



Spielen war gestern – jetzt wird online gezockt! - Deine Freunde haben gerade keine Zeit und du hast keinen Bock auf Single-Player? Dann stürze dich mit PlayStation Plus in‘s Abenteuer Online-Multiplayer.

- Deine Freunde haben gerade keine Zeit und du hast keinen Bock auf Single-Player? Dann stürze dich mit PlayStation Plus in‘s Abenteuer Online-Multiplayer.

Erhalte pro Jahr 24 Spiele für PS4 - Hol dir jeden Monat 2 Spiele für PS4. Das sind insgesamt mehr als 24 Spiele im Jahr ohne zusätzliche Kosten. Und sie gehören dir, solange du Mitglied bist.

- Hol dir jeden Monat 2 Spiele für PS4. Das sind insgesamt mehr als 24 Spiele im Jahr ohne zusätzliche Kosten. Und sie gehören dir, solange du Mitglied bist.

Share Play – Überlass anderen die Steuerung! - Lade deine Freunde weltweit zu Koop-Abenteuern ein oder überlass ihnen die Kontrolle über ein Game im Einzelspielermodus. Sie müssen das Spiel nicht einmal besitzen!

- Lade deine Freunde weltweit zu Koop-Abenteuern ein oder überlass ihnen die Kontrolle über ein Game im Einzelspielermodus. Sie müssen das Spiel nicht einmal besitzen!

Exklusive Preisnachlässe und tolle Aktionen - Als PlayStation Plus Mitglied erwarten dich neben aufregenden Turnieren und spannenden Betas auch exklusive Preisaktionen.

Ab Mittwoch, denum 11:00 Uhr (deutscher Zeit) könnt ihr bis zum kommenden Montag, den 27. Februar 00:59 Uhr könnt ihr alle Online-Multiplayer Features derkostenlos erkunden. "In diesem Zeitraum müsst ihr kein PlayStation Plus-Mitglied sein, um online zu gehen und eure Lieblingsspiele mit Freunden, Familie und dem Rest der Welt zu spielen". Für das kostenlose PlayStation-Plus-Event ist keinerlei Anmeldung erforderlich. Neben der Möglichkeit des Online-Multiplayer bietet ein aktives PlayStation Plus Abo u.a. auch diverse Rabatte im PlayStation Store und natürlich den Zugriff auf die PS+ Spiele , deren Auswahl jeden Monat erweitert wird. Im Februar stehen für zahlende Mitglieder hier zum Beispiel LittleBigPlanet 3 und Not A Hero zum Download bereit.