Xbox Live - "Games with Gold" Spiele für den März 2017

Layers of Fear - Im Grusel-Titel schlüpfst Du in die Rolle eines labilen Künstlers, der davon besessen ist, sein Meisterwerk fertigzustellen. Hierbei wird er nicht nur von seiner Vergangenheit, sondern auch von seinen eigenen Kreationen heimgesucht. Durch die Verzerrung von Kunst und Architektur, wird Deine Vorstellungskraft in diesem großartig grotesken Horror-Spiel ein ums andere Mal auf die Probe gestellt.



Evolve Ultimate Edition - Beweise Dich im Vier-gegen-Einen-Shooter Evolve Ultimate Edition, indem du entweder als mächtiges Monster mit unbändiger Power vier Jäger auf spektakuläre Weise überlistest – oder als Teil des Jägerteams mit individuellen Fähigkeiten das Monster niederstreckst. Die endlosen Kombinationen aus Jägern, Monstern, Karten und Spielmodi sorgen dafür, dass keine Jagd wie die vorherige ist. Zusätzliche Spannung bringen neue Looks und Charaktere, die Du freischalten kannst.



Der Action-Kracher Borderlands 2 ist zurück! Dank Abwärtskompatibilität nun sowohl auf Xbox 360 als auch auf der Xbox One verfügbar, kannst Du Dir diesen Kult-Titel für begrenzte Zeit kostenlos ab dem 1. März sichern. Nachdem Dich Handsome Jack zum Sterben in der eisigen Tundra von Pandora zurückgelassen hat, kämpfst Du in dem Rollenspiel-Ego-Shooter ums nackte Überleben. Stelle dich Deinen Feinden mit bis zu drei Freunden oder alleine in dem hochfrequenten Shooter.



Heavy Weapon, ein rasanter Shoot-Em-Up-Titel im Retrodesign. Die pixelige Aufmachung harmoniert hervorragend mit dem actionreichen Gameplay. Mit 19 Story-basierten Missionen, einem zusätzlichen Überlebensmodus und dem kooperativen Online-Modus offenbaren sich Dir zahlreiche Möglichkeiten, Deine Fähigkeiten im anspruchsvollen Arcade-Modus unter Beweis zu stellen.

Microsoft legt mit der Ankündigung seiner "Games with Gold"-Titel für den März erneut vor und präsentiert damit sein Line-Up kostenloser Spiele für die, welche ihr im Rahmen einer aktiven Xbox Live Gold-Mitgliedschaft ab kommender Woche auf eure Konsole laden könnt. Dank Abwärtskompatibilität sind auch die nachstehenden Last-Gen-Spiele auf deiner Xbox One verfügbar. Ab demstehen demnach folgende Spiele zur Verfügung: Layers of Fear (Xbox One) und Borderlands 2 (Xbox 360). In der zweiten Märzhälfte gesellen sich dann Evolve Ultimate Edition (Xbox One) und(Xbox 360) hinzu. Verpasse nicht, dir die aktuellen Februar-Spiele zu sichern.