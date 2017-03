PlayStation Plus - Hier sind die PS+ Games für den März 2017

Tearaway Unfolded - Reise in der Rolle der lebhaften Kuriere Atoi oder Iota durch die bezaubernden Areale von Tearaway Unfolded und erlebe ein unvergessliches Abenteuer. Verwende deine göttergleichen Kräfte, um die Welt nach deinen Wünschen zu formen und verhelfe deinem Boten bei seiner Aufgabe, eine wichtige Nachricht an dich, den Spieler, zu überbringen.



Der Spieler reist mit einem beherzten Kurier, der eine einzigartige Botschaft überbringen muss, durch eine lebhafte, realistisch anmutende, aus Papier geschaffene Welt, die sich vor seinen Augen entfaltet und zum Leben erwacht. Tearaway Unfolded bietet ein unvergleichliches Spielerlebnis – dieses Spiel ist sich der Existenz des Spielers bewusst und bezieht diesen völlig in die Geschichte ein.



Disc Jam ist ein rasantes Action-Sportspiel, in dem 2 bis 4 Spieler in einer wilden Mischung aus Air-Hockey und Tennis gegeneinander antreten. Die Spieler versuchen, eine leuchtende Scheibe zu ergattern und zu werfen, während sie verheerende Fähigkeiten entfesseln und ihre Endzone verteidigen.



Lumo ist ein klassisches, isometrisches Adventure im modernen Stil, das junge und alte Spieler gleichermaßen begeistern wird! Lumo ist aber noch mehr als eine zeitgenössische Umsetzung des lange verloren geglaubten Genres der isometrischen Plattformer. Es wird jedem gefallen, der ein packendes und herausforderndes Spiel sucht. Für alle, die das goldene Zeitalter der Videospiele, die 80er und frühen 90er, miterlebt haben, oder sich mit den Spielen und der Kultur der Zeit auskennen, steckt Lumo voller Verweise, Anspielungen und Rückblicke, die das Spiel ebenso herzerwärmend wie spannend machen!



Severed - Übernimm die Kontrolle über die einarmige Kriegerin Sasha, die mit einem lebendigen Schwert bewaffnet in einer Albtraumwelt nach ihrer Familie sucht. Die Touch-Steuerung erlaubt es dir, durch Wischen Rätsel zu lösen, Geheimnisse zu entdecken und eine Vielzahl von Monstern zu bekämpfen.Im Laufe der Reise wirst du neue Fähigkeiten freischalten, Verbesserungen erwerben und die Mysterien der düsteren Fantasywelt aufdecken, die Sasha durchstreift.

Sony Interactive Entertainment hat das neue Line-Up an kostenlosen Spielen bekannt gegeben, die ihr euch ab demim Rahmen eines aktiven PlayStation Plus Abonnements herunterladen könnt. Diesmal mit im Paket: Tearaway Unfolded (PlayStation 4), Disc Jam (PS4), Lumo (PS4, PS Vita),(PS3),(PS3) und Severed (PS Vita). Diese werden in wenigen Tagen die aktuellen Februar-Titel ablösen, welche ihr euch zuvor auf jeden Fall noch für eure Spielesammlung sichern solltet, sofern noch nicht geschehen.