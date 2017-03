PAKcast #24 - Wie Open-World Mirror's Edge: Catalyst ruiniert hat

1

Wenn es um Open-World geht, dürfte das Herz vieler Spieler momentan sehr hoch schlagen: Mit Horizon: Zero Dawn und The Legend of Zelda: Breath of the Wild sind zwei Vertreter des Genres erschienen, die nicht nur Höchstwertungen abräumen, sondern auch gekonnt ihre offene Spielwelt präsentieren und Spieler bestens damit unterhalten. Gerade nach Tims treffendem Artikel zum Open-World-Dilemma scheinen die beiden Titel in die richtige Richtung zu gehen. Doch was machen diese Spiele so viel besser als das letztjährig erschienene Mirror's Edge: Catalyst und was müssen DICE und Electronic Arts lernen, um es besser zu machen? Das versuche ich mit meinen heutigen Gästen herauszufinden.

PAKcast #24 - Mit Dominik, Fabian und Phil











Wenn man sich richtig auf Gäste freut, dann ist das ein gutes Zeichen. Gleich zwei Neuzugänge haben heute ihr PAKcast-Debüt: Zum einen habe ich Fabian aka Herr Schauder am Mikrofon, der dem ein oder anderen sicher durch seine Youtube-Videos ein Begriff sein dürfte. Zum anderen ist Dominik von den Kollegen von Zockwork Orange am Start, mit dem ich des Öfteren schon ausführlich über Titel aus unserer Jugend sprach. Herausgekommen ist ein Podcast voller Weisheiten, Dating-Tipps und enttäuschter Erwartungen.Wir hoffen natürlich, dass der #PAKcast euch gefallen hat. Deshalb freuen wir uns sehr über ein Abo & eine Bewertung auf iTunes - für sonstige Anmerkungen, Ideen und Feedback zur Folge stehen euch unsere Kommentare natürlich stets zur Verfügung!