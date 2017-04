PAKcast #25 - PlayerUnknown's Battlegrounds im Early-Access-Check

1

Immer wieder tauchen auf Steam diese Early-Access-Titel auf, die eine wahre Welle an Euphorie lostreten. Im Falle von Playerunknown's Battlegrounds reden wir von einem weiteren Vertreter des "Battle Royale"-Genres, bei dem wahllos Spieler auf eine einsame Insel verfrachtet werden und dann bis zum bitteren Ende kämpfen müssen, so dass nur noch eine Gruppe bzw. ein einzelner Überlebender das Eiland verlassen darf. Ob sich die knapp 30 Euro für den Titel aktuell lohnen und was das Spiel besser oder schlechter als die Konkurrenz macht, darüber sprechen meine Gäste und ich im Podcast.

PAKcast #25 - Mit Kai, Sascha & Phil











