PAKcast #27 - Quake Champions Beta Eindrücke

Spieler, die in den 90ern aufgewachsen sind, werden sich erinnern: In den meisten Online-Multiplayer-Spielen ging es nicht um das beste Gear, die meisten XP oder den funkelndsten Skin für die neue Waffe. Es ging um Geschwindigkeit, Reaktionsvermögen und Skills. Nachdem erst kürzlich DOOM ein fulminantes Comeback feierte, will Quake Champions nun nachlegen. Oder wie es im Film "Sin City" heißt: "Dieses Mal wird Blut fließen und zwar literweise. Wie in den alten Tagen, den bösen Tagen, den Friss-oder-stirb-Tagen. Sie sind wieder da. Mir bleibt keine Wahl und ich bin zu allem bereit." Meine Gäste und ich sind das auch!

PAKcast #27 - Mit Chris, Matthias & Phil











Auch wenn das Zitat von Marv etwas martialisch daherkommen mag, so trifft es den Kern von Quake Champions dann doch sehr genau. Zwar gibt es mit Loot-Chests und Level-Ups einige Zugeständnisse zur Neuzeit, doch im Kern ist Quake noch immer Quake. Das bedeutet vor allem: Schnelligkeit, viel Blut und krampfende Zeigefinger. Warum das richtig gut ist und uns extrem viel Spaß macht, aber warum wir uns dennoch ein wenig Sorgen machen, das gilt es im neuesten Podcast zu klären. Zusammen mit Quasi-Stammgast Chris und Neuzugang Matthias fröne ich dem Quad Damage und schwelge in Erinnerungen. Viel Spaß!Wir hoffen natürlich, dass euch der #PAKcast gefallen hat. Deshalb freuen wir uns sehr über ein Abo & eine Bewertung auf iTunes - für sonstige Anmerkungen, Ideen und Feedback zur Folge stehen euch unsere Kommentare natürlich stets zur Verfügung!