52 Games, Episode #50: Allein allein - Klein, aber oho!

Bereits der Einleitungstext von Zockwork Orange deutet das Dilemma der jüngsten, mittlerweile fünfzigsten 52 Games Episode an. Die Möglichkeiten zum Motto "Allein allein" sind schier unendlich, da in unzähligen Videospielen meist eine Hauptfigur im Mittelpunkt steht, dessen Rolle wir übernehmen. Natürlich schießen einem sofort Namen von Spielen oder ProtagonistInnen in den Kopf, denen man gerne diesen Beitrag widmen möchte. Aus aktuellem Anlass gingen meine ersten Gedanken an die vermeintlich hilflosen Geschöpfe dieser Videospielewelt, die ikonischen Action-Helden müssen diesmal draußen bleiben.

Nachdem ich das Abenteuer der kleinen Six aus Little Nightmares kürzlich in meiner Review besprochen habe und die namenlosen Jungen aus Limbo und Inside ebenfalls noch in vielen Artikel recht präsent sein dürften, habe ich mir einen kleinen mechanischen Helden für dieses Thema ausgesucht: Josef. Der kleine Roboter aus, der uns auf der Suche nach seiner Freundin in eine liebevoll handgezeichnete Steampunk-Welt entführt.Es ist schon eine Weile her, fast acht Jahre, um genauer zu sein, dass uns das tschechische Entwicklerstudio Amanita Design mit diesem wunderbaren Point'n'Click-Adventure überraschte, welches mir bis heute positiv im Gedächtnis geblieben ist. Dank seiner Veröffentlichung auf zahlreichen gängigen Plattformen sollte dieses Kleinod auch in eurer Spielesammlung zu finden sein. Falls nicht, dann holt es unbedingt nach. Das liebevolle Design und die zeitlose Rätsel-Mechanik dürften auch heute noch hervorragend funktionieren.Niemals ist man so ganz allein. Josef ist während seines Abenteuers zwar weitestgehend auf sich allein gestellt, darf aber auch auf die Hilfe von wohlgesonnenen Bewohnern der Stadt hoffen. Auf die der spaßigen Jazz-Band zum Beispiel, die dank uns wieder heiter musizierend die Gassen mit ihren Melodien erfüllt. Es ist ein ständiges Geben und Nehmen. Dank seines pfiffigen Ideenreichtums, dem wir mit unseren Mausklicks gerne auf die Sprünge helfen, ist kein Rätsel zu schwer und keine Herausforderung zu groß, um am Ende nicht nur seine Roboter-Freundin Berta zu retten, sondern auch den fiesen Blechdosen der Black Cap Brotherhood ein Schnippchen zu schlagen. Zwischendurch bleibt sogar noch Zeit, um sich in einer alten Arcade-Spielhalle Klassikern aus alten Kindertagen, wie zum Beispiel Space Invaders, zu widmen.Den unvergleichlichen Charme, die detailreichen Szenen sowie die gleichermaßen humorvolle wie auch spannende Geschichte muss man einfach lieben. Unter Kennern ist der Indie-Entwickler Amanita Design aus Tschechien ohnehin sicherlich kein Geheimtipp mehr und bietet neben Machinarium mit der dreiteiligen Samorost-Reihe , welche nach langer Pause erst im vergangenen Jahr fortgesetzt wurde, und Botanicula zwei weitere witzige Adventures der etwas anderen Art, die ihr euch anschauen solltet. Mit dieser Empfehlung soll es das an dieser Stelle dann auch gewesen sein, viel Spaß.