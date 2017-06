E3 2017 - "It All Starts Here" News & Gametrailer im Überblick

3

Unter dem diesjährigen Motto "It All Stars Here" lud die Electronic Entertainment Expo (E3) wieder ins sonnige Los Angeles und natürlich ließen es sich zahlreiche Publisher und Entwickler nicht nehmen, diesem Ruf zu folgen und uns abermals traditionell mit unzähligen Gametrailern und Neuigkeiten zu befeuern. Während die Meinungen der Besucher und Livestream-Mitverfolger zu den sogenannten Pressekonferenzen der großen Publisher sicherlich wieder kontrovers diskutiert werden, sollte am Ende doch für jeden etwas dabei gewesen sein. Wie in den Jahren zuvor haben wir wieder eine "kompakte" Übersicht "aller" Trailer, Gameplay-Videos und News für euch vorbereitet und sind auf euer Fazit zur E3 2017 gespannt.



Hier geht's zur besagten E3 2017 Event-Übersicht.

Dank unserer zum Jahreswechsel vollzogenen Remastered-Relaunch-Beta packen wir diesmal erstmalig nicht alle Trailer & News in diesen Beitrag, sondern präsentieren das Ganze so übersichtlich wie möglich auf einer eigenen Eventseite. Von Blockbustern über Nischentitel und Geheimtipps findet sich dort aktuelles Material der vergangenen E3-Tage. Natürlich erhebt auch diese Übersicht keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber auf jeden Fall gibt es einiges zu sehen und entdecken. Wer sich nochmals die einzelnen PK-Showcase-Vorstellungen von Electronic Arts, Microsoft, Bethesda, Ubisoft, Sony Interactive Entertainment oder Nintendo reinziehen möchte, findet in unserer Livestream-News die Links zu den Aufzeichnungen - inklusive der abgefahrenen "Big Fancy Press Conference 2017" von Digital Devolver.Um gleichzeitig noch eine Vorschau für den Juni abzuliefern, sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass wir uns den vorgestellten und angekündigten Titeln von Nintendo - wie schon in einigen Jahren zuvor - nochmals gesondert widmen werden. In diesem Jahr liefern euch Tim & Jari Hands-On-Eindrücke vom diesjährigen Post-E3-Event der Japaner. Und in rund 9 Wochen steht dann auch bereits die Kölner gamescom vor der Tür. Bis dahin solltet ihr das Material durchgeschaut haben, denn dann startet der ganze Wahnsinn erneut.Viel Spaß! Natürlich interessiert uns auch deine Meinung zur diesjährigen E3 als solches und was dir besonders gefallen hat, womit du überraschst wurdest, wovon du gerne mehr gesehen hättest oder gar vermisst hast.