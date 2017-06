52 Games, Episode 52: Den kenn' ich doch!

2

Zum Abschluss des zweiundfünfzigteiligen Blogprojekts "52 Games" haben sich die Kollegen bei Zockwork Orange erneut ein Motto mit unendlichen Möglichkeiten ausgesucht. Doch obwohl recht schnell zahlreiche Ideen in die Köpfe meiner Teamkollegen und meinen eigenen schossen, brachte keiner am Ende der verlängerten Deadline wirklich etwas zu Papier. Ein kreativer Geistesblitz, der nicht mit einem Hitzeschlag zu verwechseln ist, bescherte mir dann doch eine Idee, einen ganz besonderen Beitrag zur letzten Episode beizutragen und damit gleichermaßen auch alle Teilnehmer dieser 52-Games-Staffel zu würdigen.

"Den kenn' ich doch!" … nein warte, DEN Blog kenn ich noch nicht!

Zugegeben, das Thema und die Aufgabenstellung habe ich damit womöglich verfehlt, aber manchmal muss man einfach auch mal aus der Reihe tanzen und die Chance nutzen, wenn sie sich bietet. Daher handelt mein Beitrag zum "Den kenn' ich doch!"-Motto nicht etwa von den zahlreichen Persönlichkeiten, die in den diversen Assassin’s-Creed-Spielen ihren Auftritt hatten, oder von Fidel Castro im jüngsten Baller-Abenteuer von Jari, der Call of Duty: Black Ops nachgeholt und damit seinen "Pile of Shame" um einen weiteren Eintrag reduziert hat.Vielmehr habe ich mir erlaubt, zum Ende dieser 52-Games-Staffel, alle* teilnehmenden Blogs der bisherigen 51 Themen zu recherchieren und sie nachstehend in einer alphabetisch sortierten Liste zu würdigen. Vom ersten Aufruf mit " Burning Down The House " über unser eigenes Debüt bei " Little Creatures " und den zahlreichen weiteren Mottos ist dabei einiges an interessanten, spannenden und sicherlich auch witzigen Artikeln zusammengekommen. Einige BloggerInnen sind dabei öfter vertreten als andere, aber um Zahlen und Statistiken soll es an dieser Stelle ohnehin nicht gehen.Danke an Zockwork Orange, dass sie das Blogprojekt nach seinem Debüt vor fünf Jahren nochmals wiederbelebt haben. Gleichzeitig finde ich es auch klasse, dass viele mit ihren Beiträgen gezeigt haben, dass die (deutsche) Bloggergemeinschaft gewissermaßen noch vorhanden ist. Welcher auch wir 2009 beigetreten sind, bis dato durchgehalten und zum vergangenen Jahreswechsel mit einem großen Remastered-Relaunch gewürdigt haben =)