PAKcast #28 - Fünf Spiele ... mit hohem Frustpotential

Frust kann für Spieler ein wandelbarer Begleiter sein: Manchmal ist ein Spiel zu schwer und fordert seinen Tribut in Form von tiefen Bissspuren in der Tischkante, wann anders frustriert ein Spiel mit ungenutztem Potential und irgendwo gibt es dann die Spiele, die mit nervigen Bugs und sonstigen technischen Problemen die Nerven der Spieler strapazieren. Welche Spiele meinen Gast und mich so richtig frusten, das erfahrt ihr in der neuen Folge unseres Podcasts. Seid gewarnt: Es wird viel und leidenschaftlich geflucht.



PAKcast #28 - Mit Max und Phil











Bevor ihr jetzt schon abwinkt und sagt: "Ja, ja, da ist garantiert ein Dark Souls dabei und den Rest der Liste kann ich mir auch schon denken!" dann kann ich euch beruhigen: Weder ist ein Ableger der Souls-Reihe dabei, noch Arcade-Frustrierer wie Super Meat Boy oder Retro-Klassiker wie Super Ghouls ’n Ghosts. Mein Gast Max , der sich auf seinem YouTube-Kanal unter anderem auch mit diesen Retro-Klassikern beschäftigt, hat zusammen mit mir versucht, "Frust" so dehnbar wie möglich zu gestalten und daher präsentieren wir euch einige Titel, die garantiert dem ein oder anderen Fan die Herzen stehen lassen werden. Viel Spaß!Wir hoffen natürlich, dass euch der #PAKcast gefallen hat. Deshalb freuen wir uns sehr über ein Abo & eine Bewertung auf iTunes - für sonstige Anmerkungen, Ideen und Feedback zur Folge stehen euch unsere Kommentare natürlich stets zur Verfügung!