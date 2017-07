Vom Stapel der Schande und der Gefahr, das Spielen zu verlernen

3

Spiele werden heutzutage immer schöner, immer detaillierter, immer größer - und gefühlt auch immer länger und umfangreicher, vor allem im Triple-A-Bereich. Gleichzeitig gibt es aber auch immer mehr von ihnen, völlig egal, auf welcher Plattform man spielt. Und ich kann nicht der einzige sein, der hin und wieder von dieser Spieleflut und meinem wachsenden "Pile of Shame" regelrecht überwältigt wird. Immer bedeutsamer wird dann auch, wie lange ein Spiel dauert. Aber: Entscheidend ist nicht, wie lange man spielt, sondern wie man spielt - und dass man das Spielen genießt. Ein Gedankenflug über den Sinn und Unsinn von Debatten zu Spieldauer, Umfang und dem ominösen Pile of Shame.

Fallout 4 ist nicht alleine in meiner Sammlung ungespielter PS4-Titel. Woher die Zeit nehmen, all das zu spielen?

Auf ein Assassin's Creed im alten Ägypten habe ich so lange gewartet! Warum sollte ich also durch das Spiel hetzen?

Ein kleiner Ausritt mag einen nicht schneller zum Spielende bringen. Aber die Erkundung dieser Welten lohnt sich.

Shame

So viele Spiele, so wenig Zeit - und das Problem wird, so viel kann ich prophezeien, sich nicht von selbst lösen, sondern in Zukunft nur noch größer werden. Dass die schiere Menge an guten Spielen, die man erleben will, überhaupt ein Problem darstellt, ist dabei schon paradox genug. Natürlich ist das ein Luxusproblem. Und wir sprechen hier immer noch von einem Hobby. Eigentlich lachhaft, wenn man darüber nachdenkt. Aber trotzdem spüren wir (oder zumindest manche von uns) diesen Schatten, den der "Pile of Shame" auf uns wirft, der immer größer wird, je mehr Spiele wir über Summer Sales, Vorbestellungen oder Spontankäufe anhäufen. Es wird imaginär gestapelt und gestapelt, der Turm wird immer höher, das Abarbeiten immer müßiger, und irgendwann findet man sich damit ab, dass man manche Spiele, die man für viel Geld gekauft hat, nicht spielen, eventuell nicht einmal auspacken wird. So ist das zum Beispiel bei mir und Fallout 4 . Seit über einem Jahr liegt es hier herum. Immer wieder habe ich mir gesagt: "Das wird noch etwas zwischen uns." Vielleicht war es das Gewissen, das an mir genagt hat, vielleicht habe ich zwischendurch sogar wirklich daran geglaubt. Aber ich brauche mir da nichts vormachen. Ich werde Fallout 4 wohl niemals spielen. Da kann es noch so gut, noch so spannend sein - mir fehlt einfach die Zeit dafür, mich darauf einzulassen.Ich schreibe diese Zeilen als Student, der im Moment nicht einmal mehr Vorlesungen besuchen muss. Disqualifiziert mich das von dieser Diskussion? Im Gegenteil: Gerade deshalb, weil ich eigentlich doch so viel Zeit für Spiele haben sollte, wird die Thematik umso bedeutsamer. Denn Fallout 4 ist längst nicht das einzige Opfer: Metro Redux Hitman Absolution sind nur ein Teil der bunten Gesellschaft auf dem Pile of Shame. Und dann ist da natürlich auch noch der digitale Stapel: Transistor , die beiden DLCs zu The Witcher 3, Sunless Sea Inside .. die Liste ließe sich noch lange weiterführen. Egal, um meinen Pile of Shame soll es an dieser Stelle auch gar nicht gehen. Sondern eher um die Frage: Warum gibt es ihn überhaupt? Warum sprechen wir bei einem Hobby, dem wir mit Leidenschaft nachgehen und das doch eigentlich Spaß machen soll, von einem Stapel der Schande? Und noch viel wichtiger: Wie können wir das Problem lösen? Ich habe darüber lange nachgedacht und schlussendlich scheint die Lösung relativ simpel: Man müsste einfach besser und strenger selektieren.Selektion ist vor allem deshalb wichtig, weil Spiele immer länger werden. Damit meine ich nicht einmal nur die Story, sondern den generellen Umfang. Gerade in Open-World-Spielen gibt es etliche Nebenmissionen und Dinge zu sehen und zu erkunden, in Shootern und Action-Adventures oftmals einen interessanten Multiplayer neben der Kampagne. In einem Strategiespiel beginnt man nach zehn Stunden erst, die Spielmechanik so richtig zu durchschauen. In vielen Rollenspielen muss man lesen und lesen und noch mehr lesen - Dialoge, Briefe, Objektbeschreibungen. Nirgends geht es dabei darum, den Spieler zu gängeln oder ihn unnötig lange zu beschäftigen mit etwas, das eigentlich bedeutungslos ist. Und hier beginnt das Dilemma: Was mache ich, wenn mehrere solcher Spiele kurz nacheinander oder gar gleichzeitig erscheinen, ich alle unbedingt spielen will und eigentlich gar nicht die Zeit dafür habe, mich intensiv genug mit jedem einzelnen auseinanderzusetzen? Ich dürfte nicht der einzige sein, der davon regelmäßig betroffen ist - heute noch extremer als vor ein paar Jahren. Wenn ich in unseren Release-Kalender für Oktober 2017 schaue, graust es mir regelrecht. Da bringen Ubisoft, Nintendo und Bethesda doch allen Ernstes drei Blockbuster am gleichen Tag heraus! Und eigentlich wollte ich alle spielen: Assassin's Creed: Origins Super Mario Odyssey und Wolfenstein II Irgendwo muss man in solchen Momenten eine Grenze ziehen. Denn das in meinen Augen größte Problem ist nicht etwa, ein Spiel, auf das man sich so lange freut, aus Zeitmangel zu verpassen. Schlimmer ist es, wen man die anderen Spiele nicht mehr genießen kann. Das Syndrom, ein Spiel zu "rushen", um möglichst bald das nächste anfangen zu können, scheint nicht selten, wenn man sich in Kreisen umhört oder die internationalen Foren durchblättert. Dabei besteht gerade hierin die größte Gefahr, den Spaß am Spielen zu verlieren. Wenn ich in Prey all die optionalen Bereiche der Talos I ignoriert hätte, hätte ich diese so beeindruckende und verzweigte Raumstation und die Arbeit der Designer dann wahrhaft wertschätzen können? Wenn ich in Persona 5 von Dungeon zu Dungeon geeilt wäre - wäre das Abenteuer mit den Phantom Thieves dann genauso berührend und emotional gewesen, wie ich es erlebt habe? Welchen Wert hätte es, das Königreich Hyrule in Zelda zu befreien, wenn ich drei Viertel der Weltkarte gar nicht erst erforscht hätte? Oft liegen die Höhepunkte nicht auf der Straße, sondern neben dem Weg.Natürlich: Ich muss all diese Dinge nicht machen. Es ist ein Angebot des Spiels an den Spieler. Heutzutage werden Spiele nicht nur größer, sondern wachsen auch in die Breite und geben mir oft die Wahl, wie viel ich von ihnen sehen will und wann ich sie mit dem Finale beenden möchte. Niemand kann mich zwingen, die Quest um den Bloody Baron in The Witcher 3 abzuschließen und herauszufinden, was mit seinem Kind geschah. Aber welchen Wert hat es, wenn in einem Videospiel nicht mehr der Weg das Ziel ist, sondern die Credits? Wenn ich das Spiel nicht mehr in meinem eigenen Tempo genieße, sondern mich dazu gedrängt fühle, es so schnell wie möglich abzuschließen, weil das nächste Spiel bereits heruntergeladen oder installiert wird?Deshalb muss man selektieren und vor allem akzeptieren, dass es nicht verwerflich ist, einen Top-Titel nicht sofort zu spielen, vielleicht sogar komplett zu verpassen - und sei er noch so toll und noch so schön. Ich habe Uncharted 4 über mehr als ein Jahr vor mir hergeschoben und nun vor ein paar Wochen endlich gespielt, weil Zeit und Rahmenbedingungen perfekt gepasst haben. Und wisst ihr was? Das Spiel hat kein bisschen darunter gelitten. Ich habe ein packendes Abenteuer mit Drake, Sam und Elena erlebt, jede Zwischensequenz und jeden Dialog gespannt verfolgt und mir beim Spielen die Zeit gelassen, die angenehm offenen Umgebungen nach Schätzen und Geheimnissen abzusuchen. Ich habe sogar den Foto-Modus genutzt, nach dem richtigen Motiv gesucht und tolle Bilder aufgenommen. Dafür wurde ich mit keiner Trophäe, keiner neuen Waffe und keinem Erfahrungspunkt belohnt. Die größte und wichtigste Belohnung war, wie ungestört und in Ruhe ich diese Momente genießen konnte.Desto mehr Spiele erscheinen, umso Spiele verpasst man. Das ist ein völlig logischer Zusammenhang, gegen den man sich kaum wehren kann - auch nicht, indem man mehrere parallel spielt. Die Erkenntnis, dass es okay ist, auch gute Spiele zu verpassen, ist wichtig, um den Spaß am Spielen nicht zu verlieren. Gerade für jemanden wie mich, der sich täglich mit Videospielen beschäftigt, ist das wichtig. Ich habe keine Lust auf Videospieldepression. Von mir aus kann mein Pile of Shame auch weiterhin wachsen. Das Schöne ist: Egal wie groß der Stapel wird, er wird nie über mir zusammenbrechen können, weil es ein imaginärer Stapel ist, den wir uns zwar gerne materiell vorstellen, der aber eigentlich gar nicht existiert - zumindest nicht in dem Ausmaß, wie wir uns ihn uns ausmalen, denn auch 30 Spiele werfen noch keinen nennenswerten Schatten. Und wenn man ihn von einer anderen Perspektive betrachtet, hat er auch nichts mit Schande zu tun. Schließlich sind es keine Pflichten, die sich dort auftürmen, sondern Möglichkeiten. Und desto größer der Stapel wird, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass uns irgendwann die interessanten Spiele ausgehen. Deshalb ist der Pile of Shame für mich heute ein Pile of Possibilities. Und wenn ich all diese tollen Titel sehe, die ich in den nächsten Jahren irgendwann genießen könnte, dann bekomme ich wieder richtig Lust aufs Zocken.Tatsächlich beschäftigt das Thema nicht nur mich: Auch Kollege Philipp hat sich mit Summer Sales, seinem Pile ofPossibilities und der Frage "Was ist ein Spiel eigentlich noch wert?" auseinandergesetzt - in einer neuen Ausgabe von #BeutelTalks, die du dir unten anschauen kannst. In diesem Zusammenhang will ich auch die Frageweitergeben: Wie spielst du? Fühlst du dich überfordert mit der Menge an Spielen heutzutage oder schaust du deinem Stapel an Titeln gerne beim Wachsen zu? Oder machst du es sinnvoll und kaufst dir Spiele wirklich nur dann, wenn du sie auch direkt spielen kannst (Falls ja: Erzähl mir, wie das geht!)? Ich bin gespannt auf deine Erfahrungen - hinterlasse sie uns unten im Kommentarfeld.