PAKcast #29 - SNES Classic Mini

4

Ein Podcast über ein Nintendo-Produkt und unser Tim ist nicht mit dabei? Was ist da denn los? Nun, da Tim leider nie in den Genuss eines Super Nintendo Entertainment System (SNES) mitsamt seiner Spiele kam, könnte er im aktuellen Cast tatsächlich nicht mitreden. Das klingt nicht nur traurig, das ist es auch. Umso schöner, dass ich mit meinem Gästen heute in Nostalgie baden und mit ihnen in die Vergangenheit abtauchen kann, während wir gleichzeitig freudig auf die Mini-Variante warten, die Ende September erscheinen wird.

PAKcast #29 - Mit Chris, René & Phil











Nachdem Nintendo im letzten Jahr erfolgreich mit Nostalgie gepunktet und das klassische NES in einer Mini-Variante veröffentlich hatte, auf Grund der geringen Stückzahl aber ordentlich Prügel bekommen hat, will man nun mit der Neuauflage des Super Nintendo Entertainment System als Mini-Version auch Fans dieser Konsole begeistern. Was wir uns erwarten, was besser werden muss und auf welche Titel wir uns so richtig freuen, das kläre ich mit Wiederholungsgast Chris von gdgts.de und Frischling René in der heutigen Ausgabe unseres Podcast. Viel Spaß!Wir hoffen natürlich, dass euch der #PAKcast gefallen hat. Deshalb freuen wir uns sehr über ein Abo & eine Bewertung auf iTunes - für sonstige Anmerkungen, Ideen und Feedback zur Folge stehen euch unsere Kommentare natürlich stets zur Verfügung!