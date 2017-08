PAKcast #30 - Baby Driver hat ordentlich Drive, Baby!

Im Kino lässt momentan ein Film die Herzen von Auto- und Musikfans in einem besonders ekstatischen Takt schlagen: Baby Driver. Der neue Film von Regisseur Edgar Wright ist dabei mehr ein Musikvideo, denn ein klassischer Charakter-Streifen und schon gar nicht mit seinen vorherigen Filmen vergleichbar - und dann wiederum doch. Warum man die Fahrt unbedingt im Kinosessel genießen sollte und warum der Film dann leider nicht ganz frei von Fehlern ist, das ist Thema des heutigen Podcasts. Schnallt euch also schon mal an, macht es euch bequem und dann geht es mit Vollgas los!

PAKcast #30 - Mit Tommy, René & Phil











Müsste ich eine Liste meiner Lieblings-Regisseure niederschreiben, so wäre da definitiv ein Platz für Edgar Wright reserviert: Seine Cornetto-Trilogie läuft regelmäßig in meiner Heimkino-Anlage und auch die Verfilmung der Scott Pilgrim Comics ist ein gern gesehener Cast im Blu-ray-Player. Mit seinem neuen Film geht legt er seinen Fokus allerdings zum ersten Mal weniger auf die Figuren, sondern mehr auf die Symbiose aus Musik und Auto und schafft damit einen Film, der teilweise in die Fußstapfen der legendäre Blues Brothers tritt. Warum uns Baby Driver so gefallen hat, das verraten euch Tommy Rene und meine Wenigkeit. Viel Spaß!Wer übrigens mehr von Tommy sehen mag, der sollte mal auf seinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Das von ihm erwähnte Video über die Arbeit von Edgar Wright findet ihr auf dem Kanal von Every Frame a Painting Wir hoffen natürlich, dass euch der #PAKcast gefallen hat. Deshalb freuen wir uns sehr über ein Abo & eine Bewertung auf iTunes - für sonstige Anmerkungen, Ideen und Feedback zur Folge stehen euch unsere Kommentare natürlich stets zur Verfügung!