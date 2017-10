PAKcast #31 - Spiele für Halloween

Buh! Na erschrocken? Nein? Schade. Wie dem auch sei: Der "Horrorctober" neigt sich langsam dem Ende zu und die Kreaturen der Nacht werden sich ein letztes Mal erheben. Auf den Straßen, um Süßigkeiten zu ergattern, im Film, um die letzten Überlebenden zu holen - und natürlich auch in Spielen, um den Leuten vor dem Monitor die Herzfrequenz zu erhöhen. Wer also noch etwas für Halloween sucht, das Controller und Körper zum schwitzen bringt, der sollte hören, was meine Gäste im heutigen Podcast spielen, um sich in Stimmung zu bringen.

PAKcast #31 - Mit Flo, Tim & Phil











Freunde des gepflegten Horrors werden den Oktober sicher schon genossen haben: Horrorfilme, Geisterbücher, Kostüme, Süßigkeiten und vieles mehr dürften für die Fans des gepflegten Grusels eine wahre Freude sein. Aber auch Spieler können an Halloween auf ihre Kosten kommen. Daher sprechen Tim, ich und unser gemeinsamer Gast Flo über Spiele, die unsere Herzen in den letzten Jahren und Jahrzehnten höher haben schlagen lassen. Von Horror-Klassikern über eher unbekanntere Vertreter bis hin zu blutigen Abstechern (hehe) in fremde Welten: Die Auswahl ist größer, als man im ersten Moment vermuten mag. Viel Spaß!Wir hoffen natürlich, dass euch der #PAKcast gefallen hat. Deshalb freuen wir uns sehr über ein Abo & eine Bewertung auf iTunes - für sonstige Anmerkungen, Ideen und Feedback zur Folge stehen euch unsere Kommentare natürlich stets zur Verfügung!