PAKcast #32 - 20 Jahre Age of Empires

5

Es gibt viele großartige Spielereihen da draußen, doch eine, die ist gerade bei Strategie-Fans noch immer hoch im Kurs: Vor knapp 20 Jahren erschien mit Age of Empires der erste Teil des Franchise und seither hat man als Anhänger viele Höhen aber auch viele Tiefen miterlebt, die das Fanherz mehr als einmal zum Bluten gebracht haben. Zusammen mit meinen Gäste trete ich in unserem jüngsten Podcast die Reise durch die Geschichte an und wir besprechen unsere Highlights, lustige Anekdoten und wagen auch einen kurzen Blick in die Zukunft. Viel Spaß!

PAKcast #32 - Mit Marcel, Steffen & Phil











Abonniert uns!

Am 15. Oktober 1997 erblickte Age of Empires das Licht der Welt und niemand hätte ahnen können, dass 20 Jahre später eine noch immer große Fanbase begeistert Teile des Franchise feiert und auch, dank HD-Remake des zweiten Teils , aktiv auf Steam spielt. Zudem steht von besagtem ersten Teil schon bald eine komplett überarbeitete Remaster-Version in den Startlöchern, die Spieler 20 Jahre zurück zu den Anfängen bringt, ehe in den nächsten Jahren weitere Neuauflagen warten, um die Wartezeit auf Age of Empires IV zu verkürzen. Was man in 20 Jahren mit einem so geliebten Franchise alles erleben kann, das bespreche ich mit meinen Gästen Steffen und Marcel von NerdStar.tv . Macht euch auf Anekdoten und erotische Geschichten gefasst!Wir hoffen natürlich, dass euch der #PAKcast gefallen hat. Deshalb freuen wir uns sehr über ein Abo & eine Bewertung auf iTunes - für sonstige Anmerkungen, Ideen und Feedback zur Folge stehen euch unsere Kommentare natürlich stets zur Verfügung!