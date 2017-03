Snipperclips - Kooperatives Puzzle-Spiel erscheint zum Switch-Launch

Vorgestellt bei den Nintendo Switch Preview-Events im Januar, wurde Snipperclips von den Fans rasch zum Überraschungs-Hit gekürt. In dem charmanten Action-Puzzle müssen die Spieler zahlreiche knifflige Herausforderungen meistern. Das aber gelingt ihnen nur, wenn sie miteinander kommunizieren, kooperieren und kreativ denken. Im Mehrspieler-Modus hält jeder seinen Joy-Con-Controller horizontal. Damit steuern sie Snip und Clip, die beiden zweidimensionalen Charaktere des Spiels, die sich gegenseitig so lange neu zuschneiden, bis sie eine vorgegebene Form angenommen und damit die Puzzle-Aufgabe gelöst haben. Snipperclips, von dem Londoner Indie-Studio SFB Games in Zusammenarbeit mit Nintendo entwickelt, lädt bis zu vier Freunde dazu ein, mit- oder gegeneinander zu spielen. Dabei können sie zwischen drei Spielmodi wählen:



In Knoble dich durch Welten voller Spaß! müssen 1 bis 2 Spieler vertrackte Formenrätsel gemeinsam lösen.



Lass die Party steigen! ist ein kooperativer Spielspaß für 2 bis 4 Teilnehmer.



Stelle dich Freunden zum Blitzduell!, ebenfalls für 2 bis 4 Spieler konzipiert, ist dagegen als Wettkampf angelegt.



Nintendo Switch ermöglicht Multiplayer-Spiele von Anfang an. Denn zum Lieferumfang der Konsole gehören immer gleich zwei Joy-Con dazu. Die Controller unterstützen die Spielesteuerung u.a. mit Bewegungs- und Beschleunigungssensoren oder einem HD-Vibrations-Feature. Sie lassen sich einzeln und getrennt voneinander nutzen, können aber auch direkt an der Nintendo Switch befestigt oder mit Hilfe der Joy-Con-Halterung zu einem einzigen Controller kombiniert werden.

Nintendo hat offiziell bestätigt, dass das bunte Action-Puzzle-Spielamexklusiv für und gemeinsam mit der neuen Konsole Nintendo Switch auf den Markt kommen wird. In Snipperclips geht es darum, kooperativ mit einem oder bis zu drei Mitspielern Papierfiguren in Formen zu schneiden, um so Rätsel zu lösen und Hindernisse zu überwinden. Das Spiel wird für 19,99€ im Nintendo eShop zum Download bereitstehen und auch im Handel als Bundle mit einem Paar der Joy-Con-Controllern angeboten. Außerdem wird ab dem 3. März auch eine Demo zu Snipperclips verfügbar sein.