DiRT 4 - Entwickler-Video stellt das "Your Stage" System vor

Your Stage ermöglicht dem Spieler in DiRT 4 das Erstellen einer beinahe unendlichen Anzahl einzigartiger Strecken mit nur einem Knopfdruck. Einfach im Spiel eine von fünf möglichen Örtlichkeiten (Australien, Spanien, Michigan, Schweden & Wales) auswählen und die gewünschte Tageszeit sowie Wetterkonditionen auswählen. Zusätzlich stellt der Spieler die Länge und Komplexität der Strecke über Schieberegler ein, bevor er seine eigene, individuelle Strecke generiert. Sollte er mit dem Ergebnis mal nicht zufrieden sein, kann er mit weiteren Knopfdrücken alternative Strecken erzeugen, bis ihm die Strecke zur Verfügung steht, die seinen Anforderungen entspricht. Anschließend kann er seine Strecke direkt befahren, teilen und seine Freunde auf der eigenen Strecke herausfordern.



Paul Coleman, Chief Game Designer für DiRT 4 sagt: "An Your Stage arbeiten wir bereits seit der Veröffentlichung von DiRT 3 in 2011. Das System erlaubt den Spielern die Erzeugung einer schier endlosen Anzahl von Strecken in den Rally-Örtlichkeiten von DiRT 4. Es ist eine Offenbarung, wenn Spieler, wann immer sie wollen, in den Genuss kommen, eine völlig neue Strecke befahren zu können. Für den Spieler ist es extrem einfach, eine eigene Strecke zu erzeugen, doch hinter den Kulissen arbeitet eine hochkomplexe Abfolge von Regeln und Algorithmen, die diese Strecken zusammenstellen. Your Stage erzeugt so eine riesige Vielfalt an außergewöhnlichen Strecken, die wir selber niemals entwickelt hätten und sie lassen sich ganz großartig befahren."



DiRT 4 fordert die Furchtlosigkeit jedes Spielers heraus, indem es die Spannung, die Emotion und die Passion des Off-Road Racings perfekt einfängt. Es erschafft diesen hitzigen Mix aus Adrenalin und Furcht, der die Körper der Spieler durchströmt, wenn diese in der letzten Runde selbst engste Kurven blind durchrasen und mit dem größtmöglichen Topspeed zu schier unmöglichen Überholvorgängen ansetzen, während sie das Ziel bereits vor Augen haben. Off-Road Racing ist weit mehr als perfekte Kurvenfahrt – hier geht es um Herzrasen und blitzschnelle Entscheidungen in letzter Sekunde, wenn es nur ausreichend Mut benötigt, um den Sieg einzufahren.

Codemasters hat dieser Tage ein neues Entwickler-Video zuveröffentlicht, in dem der zweifache FIA World Rallycross Champion Petter Solberg und Rally-Fahrer Kris Meeke ihre Gedanken zu "Your Stage" teilen, "einem wegweisenden System zur Streckenerzeugung". Darüber hinaus wurde die Day-One-Edition, welche neben einem exklusiven Hyundai R5 Rally-Fahrzeug auch einen Zugang zu einem exklusiven Launch-Event und ein Unterstützer-Abzeichen enthält, auch eine exklusive Special-Edition angekündigt. Diese beinhaltet ein zusätzliches Team Booster-Paket mit eigenem Ingenieur, exklusivem Teamangebot und einzigartigen Ausrüstungen. DiRT 4 erscheint am 9. Juni für PC, PlayStation 4 und die Xbox One.