Future Unfolding - Surreale Entdeckungsreise startet Mitte März

In Future Unfolding lassen wir den Spieler die besonderen Regeln und Zusammenhänge der Spielwelt eigenständig erforschen. Damit ermöglichen wir dem Spieler aus einer intrinsischen Motivation heraus zu spielen, anstatt aus extrinsischen Anreizen wie bei vielen anderen Computerspielen üblich. Für ein Action-Adventure untypisch, verzichten wir auf Kämpfe und bieten stattdessen gewaltfreie Wege aggressive Tiere zu überlisten.



Aufgrund des prozessualen und variantenreichen Spielaufbaus verläuft für jeden Spieler die Reise durch die Welt anderes. Durch die Handlungen und Entscheidungen des Spielers entsteht eine jeweils eigene Geschichte. Die Tiere, Pflanzenwelt und Rätsel sind bewusst abstrakt gestaltet und offen für eigene, fantasievolle Interpretationen der Spieler.



Durch eine geschickte Kombination aus 2D Perspektive und 3D Technologie haben wir einen visuellen Stil für Future Unfolding entwickelt, der einzigartig ist. Dieser Stil wurde nur aufgrund einer eigens entwickelten Grafiktechnologie möglich. Die impressionistische Anmutung, die das Spiel dadurch erhält, unterstützt unser Konzept einer surrealen und mehrdeutigen Welt.

Das Berliner Indie-Entwicklerstudio Spaces of Play schickt euch mitab demauf eine Entdeckungsreise durch einen mystischen Wald. Dieser wird von Tieren bewohnt welche eurer Spielfigur behilflich oder gefährlich werden können. Eure Aufgabe besteht darin, die Regeln der surrealen Welt zu erforschen, um dadurch tiefer in den Wald zu gelangen. Jeder Spieler wird dabei sein ganz eigenes Erlebnis erfahren, da die Spielwelt zu Spielbeginn individuell generiert wird. Die Entwickler sprechen von über 200 von Hand gestalteten, erkundbaren Umgebungen, jede mit Duzenden an möglichen prozessualen Variationen - welche euch 15 Stunden und mehr an den Bildschirm fesseln können. Future Unfolding erscheint zunächst für PC/Mac (über Steam) , eine Linux-Version sowie der Ableger für die PlayStation 4 sollen später folgen.