Rime - Finaler Releasetermin & Switch-Version für Sommer bestätigt

RiME ist ein Einzelspieler-Puzzle-Abenteuer über Entdeckungen, die durch die Augen eines kleinen Jungen erlebt werden, der nach einem Schiffbruch an der Küste einer mysteriösen Insel aufwacht. Die Spieler müssen sich durch die Geheimnisse der Insel navigieren, indem sie Licht, Klang, Perspektive und sogar Zeit nutzen. Inspiriert von dem schroffen, sonnengegerbten Gelände der Mittelmeerküste, malt RiME seine atemberaubende Welt mit einer Fusion von lebendigen Farben und bewegenden, musikalischen Untertönen, um die Bühne für die sehr persönliche Reise zu setzen, die auf die Spieler wartet.

Die spanischen Tequila Works sowie Grey Box und Six Foot haben den finalen Releasetermin Fürbekannt gegeben. Das Puzzle-Abenteuerspiel startet demnach amauf PC, PlayStation 4 und der Xbox One und wird im Sommer auch für die Nintendo Switch erscheinen. Rime wird sowohl im Einzelhandel als auch in den digitalen Regalen - für einen unverbindlichen Verkaufspreis von 34,99 bzw. 39,99 Euro - erhältlich sein.