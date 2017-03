Mittelerde: Schatten des Krieges - Umfangreiches Gameplay-Video veröffentlicht

Erleben Sie in Mittelerde: Schatten des Krieges eine epische, offene Welt, die vom preisgekrönten Nemesis-System zum Leben erweckt wird. Schmieden Sie in den Feuern des Schicksalsbergs einen neuen Ring der Macht, erobern Sie Festungen in gewaltigen Schlachten und beherrschen Sie Mordor mit Ihrer ganz persönlichen Ork-Armee!



Mittelerde: Schatten des Krieges ist der Nachfolger des mit über 50 Awards preisgekrönten Bestseller-Tophits Mittelerde: Mordors Schatten, und setzt die actionreichen Abenteuer des Waldläufers Talion und des Rachegeistes Celebrimbor fort, die sich nun hinter den feindlichen Linien durchschlagen müssen, um eine mächtige Armee aufzustellen, und ganz Mordor in den Krieg gegen den Dunklen Herrscher Sauron zu führen.



Monumentale Story: Tauchen Sie in die epische Welt von Mittelerde ein, schmieden Sie einen neuen Ring der Macht, belagern Sie gewaltige Festungen, und stellen Sie sich dem Dunklen Herrscher und seinen grausamen Nazgûl.

Tauchen Sie in die epische Welt von Mittelerde ein, schmieden Sie einen neuen Ring der Macht, belagern Sie gewaltige Festungen, und stellen Sie sich dem Dunklen Herrscher und seinen grausamen Nazgûl.

Erweitertes Nemesis System: Erleben Sie mit dem stark erweiterten Nemesis-System noch persönlichere Abenteuer voller Blutvergießen, Vergeltung, Rivalität, Freundschaft und Verrat. Jeder Charakter, dem Sie in Mordor begegnen, kann sich von einem einfachen Soldaten zum mächtigen Overlord entwickeln, und zu Ihrem persönlichen Erzfeind oder engen Verbündeten werden.

Erleben Sie mit dem stark erweiterten Nemesis-System noch persönlichere Abenteuer voller Blutvergießen, Vergeltung, Rivalität, Freundschaft und Verrat. Jeder Charakter, dem Sie in Mordor begegnen, kann sich von einem einfachen Soldaten zum mächtigen Overlord entwickeln, und zu Ihrem persönlichen Erzfeind oder engen Verbündeten werden.

Wenden Sie die Mächte Mordors gegen Sauron: Begeben Sie sich hinter die feindlichen Linien und wende Sie Strategie, List oder rohe Gewalt an, um Saurons Festungen einzunehmen und gegen ihn einzusetzen. Unterwerfen Sie gewaltige Bestien und furchterregende Drachen Ihrem Willen und bringen Sie Tod und Verderben in die Reihen Ihrer Feinde.

Nach der offiziellen Ankündigung haben Warner Bros. Interactive Entertainment und Entwickler Monolith heute ein rund 16-minütiges Gameplay-Video zuveröffentlicht. Das kommentierte Walkthrough-Video liefert euch erste Einblicke in die nächste Generation des innovativen Nemesis-Systems. "In diesem Video müssen Talion und Celebrimbor, der als Heller Herrscher zurückgekehrt ist, einen Angriff auf eine Festung im Tal Seregost anführen, um das Tal den Oberherren Saurons zu entreißen. Sie werden dazu die Macht des neuen Rings nutzen, um bei Aufeinandertreffen mit Gegnern Gefolgsleute zu rekrutieren. Dies ist eine neue Spielmechanik, die es Spielern gestattet, völlig neue Geschichten von Treue, Verrat und Rache zu gestalten". Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint am 24. August für PC, PlayStation 4 (Pro) und die Xbox One und wurde auch für Project Scorpio bestätigt.