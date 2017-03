The Sexy Brutale - Mystery-Adventure erscheint Anfang April

"The Sexy Brutale" ist ein anspruchsvolles Konsolenspiel, das ein 3D-Puzzle mit einem Mystery Adventure Game mischt und von den Cavalier Game Studios zusammen mit Tequila Works entwickelt wurde. Die Handlung spielt vor dem Hintergrund eines geschmackvoll und raffiniert gestalteten Maskenballs, der voller Intrigen, Fallen und Morden sowie einer speziellen, düsteren Gefahr steckt. Um diese Gefahr im wahrsten zu demaskieren und zu entschärfen, muss der Spieler das Geheimnis der Kasino-Villa "The Sexy Brutale" und seiner Einwohner lüften, die den mysteriösen Maskenball immer wieder aufs Neue erleben.



Der Name "The Sexy Brutale" beruht auf dem Namen der englischen Villa, die sich Nacht für Nacht in ein bizarres Casino verwandelt. Der Spieler schlüpft in die Rolle des gereiften Priesters Lafcadio Boone. Um Fortschritte bei der Offenlegung der Geheimnisse in dem Spiel zu machen, muss sich Boone verstecken, aufpassen und die vielschichtigen Geschichten der Gäste verstehen lernen, um sie vor dem mörderischen Personal des Casinos zu bewahren. Indem der Spieler die Schlüsselmomente und Methoden enthüllt, wie jeder der Gäste gerettet werden kann, und indem er okkulte Mächte heraufbeschwört, kann der Spieler in Figur des Lafcadio Boone immer tiefer in die Geschehnisse und gruselige Geschichte wie auch Bewohner des mörderischen Casinos eintauchen und am Ende das Geheimnis lüften, das sich im Herz von "The Sexy Brutale" findet.



Während die Geschichte also unaufhaltsam weiterläuft, muss der Spieler zunächst alle Rätsel lösen und damit auch die gnadenlose Zeitschleife beenden, um die Leben der Gäste und somit auch das eigene virtuelle Dasein zu retten. Eine knifflige Aufgabe, die nicht einfacher wird, wenn im Hintergrund der spannende Soundtrack den Nervenkitzel noch erhöht. Für Fans hat Avanquest in seiner FULL HOUSE-Edition daher mit dem Offiziellen Soundtrack als CD und einem hochwertigen Booklet garniert..

Tequila Works haben kürzlich angekündigt, dass das 3D-Puzzle und Adventure-Spielam 12. April für PC, PlayStation 4 und die Xbox One veröffentlicht wird. Gemeinsam mit dem Spielelabel Modern Games und BadLand Games wird das Adventure zudem, neben der digitalen Version, auch als "Full-House-Edition" für die PS4 im Handel angeboten. "In The Sexy Brutale gilt es, eine geheimnisvolle Zeitschleife aufzulösen, in welcher die Protagonisten des Spiels gefangen sind. Das erinnert zunächst an den Film "Und täglich grüßt das Murmeltier", endet aber für die Spielfiguren ungleich tödlicher. Nur der Spieler kann den mörderischen Maskenzauber beenden". Das spanische Entwicklerstudio hat für Ende Mai zudem auch die Veröffentlichung von Rime bestätigt.