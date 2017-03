Prey 2 - Bethesda zeigt die erste halbe Stunde im Gameplay-Video

Ihr seid gefangen auf einer Raumstation im Weltall, gejagt von einem Feind, den ihr nicht versteht, und mit klaffenden Lücken in eurer Erinnerung. Euer Leben ist in Gefahr, noch bevor ihr euch die mächtigen Alien-Kräfte aneignen könnt oder überhaupt eine Schusswaffe findet. Ihr müsst euch auf euren Verstand und die kryptischen Anweisungen von January verlassen, wenn ihr die Anfänge von Prey überleben wollt. Denn hinter jeder Ecke der riesigen Raumstation Talos I lauert der Tod.



SCI-FI THRILLER - Nichts ist wie es scheint an Bord der Talos I. Als Morgan Yu entschlüsseln Sie Hinweise, welche Sie sich selbst hinterlassen haben, um die Wahrheit über Ihre eigene Vergangenheit aufzudecken. Welche Rolle spielen Sie in den Plänen von TransStar und wie werden Sie mit der außerirdischen Bedrohung umgehen?

- Nichts ist wie es scheint an Bord der Talos I. Als Morgan Yu entschlüsseln Sie Hinweise, welche Sie sich selbst hinterlassen haben, um die Wahrheit über Ihre eigene Vergangenheit aufzudecken. Welche Rolle spielen Sie in den Plänen von TransStar und wie werden Sie mit der außerirdischen Bedrohung umgehen?

EINZIGARTIGE UMGEBUNG - Den Mond umkreisend, stellt die Talos I den Höhepunkt privater Weltraum-Unternehmen dar. Erkunden Sie die aufwendig und luxuriös gestaltete Station und finden Sie auf einem der zahlreichen Pfade einen Weg hinaus.

- Den Mond umkreisend, stellt die Talos I den Höhepunkt privater Weltraum-Unternehmen dar. Erkunden Sie die aufwendig und luxuriös gestaltete Station und finden Sie auf einem der zahlreichen Pfade einen Weg hinaus.

SPIELEN SIE AUF IHRE WEISE - Erlangen Sie die Fähigkeiten der Außerirdischen um Ihr einzigartiges Skill-Set zu verbessern. Erschaffen Sie mit Hilfe von Blaupausen, Geräten und Werkzeugen immer nützlichere Gegenstände um Hindernisse zu überwinden und mit Hilfe Ihrer Improvisation zu überleben.

Bethesda Softworks hat ein neues Gameplay-Video zuveröffentlicht, das die erste halbe Stunde des kommenden Action-Adventures der Arcane Studios zeigt. "Morgans erster Tag bei der Arbeit schien zunächst ganz normal abzulaufen. Aber da ist etwas – das schleichende Gefühl, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Und plötzlich bricht die Hölle los. Morgans Welt fällt in den ersten 30 Minuten des Spiels buchstäblich in sich zusammen und ihr findet euch mitten im Geschehen wieder". Prey, das Science-Fiction-Abenteuer in Ego-Perspektive, erscheint weltweit am 5. Mai für PC, PlayStation 4 und die Xbox One.