Splatoon 2 - Demo-Event startet am Wochenende auf der Nintendo Switch

Vom 24. bis 26. März sind die Inkling-Fans zu sechs festen Terminen dazu aufgerufen, für jeweils etwa 1 Stunde gegen Spieler aus aller Welt anzutreten. In den Revierkämpfen gilt es, möglichst große Bereiche der Karten Korallenviertel und Molluskelbude mit der Farbe des eigenen Teams zu markieren. Dabei können völlig neue Farbwaffen erprobt werden, wie der zweihändige Duo-Kleckser oder die verschärften Versionen der beliebten Klecksroller und Kleckskonzentratoren.



Hier die genauen Uhrzeiten des Splatoon 2 Global Testfire-Events:



Freitag, 24. März:



20:00 – 20:59 Uhr MEZ



Samstag, 25. März:



04:00 – 04:59 Uhr MEZ 12:00 – 12:59 Uhr MEZ 20:00 – 20:59 Uhr MEZ



Sonntag, 26. März:

(Achtung: Ab diesem Tag gilt die Mitteleuropäische Sommerzeit!)



05:00 – 05:59 Uhr MESZ 13:00 – 13:59 Uhr MESZ

Splatoon 2 für Nintendo Switch ist die Fortsetzung des turbulenten, vielfach ausgezeichneten Spiele-Hits Splatoon. Die Spieler schlüpfen erneut in die Rolle der Inklinge – halb Mensch, halb Tintenfisch. Zwei Teams aus bis zu vier Kämpfern schlagen ebenso actionreiche wie chaotische Farbschlachten um möglichst große Reviere. Der farbenprächtige Spaß eignet sich für jedermann, unabhängig von Alter oder Spielerfahrung.



Mit der neuen Konsole Nintendo Switch können die Splatoon-Fans das Multiplayer-Vergnügen jetzt überall und jederzeit genießen: Daheim vor dem Fernseher genauso wie unterwegs. Sie nehmen die Konsole einfach aus der Nintendo Switch Station heraus, und schon wechselt das Spiel vom TV- in den Handheld- oder in den Tisch-Modus. Sowohl die beiden zugehörigen Joy-Con als auch der separat erhältliche Nintendo Switch Pro Controller sind mit Bewegungs- und Beschleunigungssensoren ausgestattet. So können die Spieler noch besser zielen und ihre Inklinge noch einfacher steuern. Neue Waffen, neue Ausrüstung und neue Karten sorgen für mehr taktische Tiefe denn je und eröffnen zusätzliche strategische Optionen. Kurzum: Splatoon 2 frönt dem bunten Treiben mehr als je zuvor.

Wie angekündigt startet Nintendo an diesem Wochenende die "Global Testfire Events" zum actionreichen Mehrspieler-Spaß. Wer eine Nintendo Switch sein Eigen nennt und an einem oder mehreren der nachstehenden Termine Zeit hat, erhält die Möglichkeit in die Fortsetzung des farbenprächtigen Shooters hineinzuschnuppern. Die kostenlose Demo ist ab sofort im Nintendo eShop verfügbar und kann am Freitag, Samstag und Sonntag, knapp sechs Stunden lang, in spannenden 4-gegen-4 Revierkämpfen, angetestet werden. Erscheinen soll Splatoon 2 dann im Sommer dieses Jahres, exklusiv für die Nintendo Switch