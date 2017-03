The Walking Dead: A New Frontier - Termin für dritte Episode bestätigt

Nach den schockierenden Ereignissen von 'Ties That Bind: Part Two' hat Javier immer noch Schwierigkeiten, seinen Platz in seiner wiedervereinten Familie zu finden. Gleichzeitig wächst auch die Anspannung innerhalb der schützenden Mauern von Richmond. Werden sich Clementine und der Rest der Truppe gegen Javier wenden? Es ist nun an der Zeit, sich für eine Familie zu entscheiden, in die man geboren wurde oder die man sich selbst geschaffen hat …



The Walking Dead: A New Frontier richtet sich sowohl an neue Spieler als auch Fans der ersten beiden Staffeln. Diejenigen, die die Geschichte erst kennenlernen, bekommen einen einfachen Einstieg. Spielern, die mit der Story schon vertraut sind, werden mehrere Optionen zu Verfügung gestellt, um die Vorgeschichte zu konfigurieren und gespeicherte Daten aus den vorherigen Staffeln von diversen Plattformen zu übertragen.



The Walking Dead ist in der Welt der preisgekrönten Comicbuch-Serie von Robert Kirkman angesiedelt und bietet ein emotional aufgeladenes Spielerlebnis, in dem die Aktionen und Entscheidungen des Spielers die Geschichte über den Verlauf der ganzen Staffel beeinflussen.

Nachdem Telltale Games die dritte Staffel vonim vergangenen Dezember mit einer Doppel-Episode gestartet hat, kündigen die Kalifornier nun den Termin für die Fortsetzung des Abenteuers an. Die dritte Folge "Above the Law" wird demnach ab demfür PC und Konsolen sowie iOS- und Android-Geräte erhältlich sein. Wer die "An New Frontier"-Staffel noch nicht begonnen hat oder allergisch auf Story-Spoiler reagiert, sollte den nachstehenden Trailer eher meiden.