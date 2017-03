Titanfall 2 - Free-Trial-Wochenende & Details zum "Colony Reborn" DLC

Neue Karte: Kolonie – Eingefleischte Titanfall-Fans kennen diesen Klassiker natürlich. Schauplatz ist eine verschlafene Ansiedlung, deren dichtes Zentrum voller enger Gassen, Innenräume und Dächer ist, während außen herum offene Wege für Titans liegen.



Waffe: R-101 – Die Plattform R-101 ist aufgrund ihrer einzigartigen Vielseitigkeit allseits beliebt und kommt seit der Ankunft der ersten Siedler aus den Kernsystemen bei praktisch allen menschlichen Konflikten zum Einsatz. Diese Version ist mit einem ACOG-Visier ausgestattet.



Prime Titanen: Northstar & Legion.



Außerdem wird es einen Patch mit zahlreichen Bugfixes, Änderungen am Balancing und Spielverbesserungen geben. Die vollständigen Patch-Notizen erscheinen zeitnah vor der Veröffentlichung.

Electronic Arts und Respawn Entertainment haben für denein Free-Trial-Wochenende zuangekündigt. Bis zum 3. April erhaltet ihr damit den kompletten Zugang zum Multiplayer und die Möglichkeit, euch im Training Gauntlet und der "The Beacon" Mission aus der Singleplayer-Kampagne auszutoben. "The Beacon war eine der ersten Missionen, die das Team designt hat und sie half uns dabei zu entdecken, wie sich der Singleplayer-Modus von Titanfall 2 anfühlen sollte. Es ist ein großartiger Weg, Spieler in die Welt von Titanfall 2 zu führen", kommentiert Community Manager Jay Frechette die Ankündigung. Außerdem werden zum gleichen Datum mit dem neuen, kostenlosen "Colony Reborn" DLC neue Zusatzinhalte freigeschaltet.