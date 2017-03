Warhammer Fantasy Battles - Bigben Interactive erwirbt Lizenzrechte

Das Spiel versetzt die Abenteurer in die Alte Welt, einen finsteren und blutigen Kontinent, verwüstet von den Kriegen gegen das Chaos. Die Spieler müssen ins Herz der Geschichte von Warhammer eintauchen, zum Helden werden und darum kämpfen, in der Einöde zu überleben!



"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Games Workshop und die Gelegenheit, ein Spiel zu entwickeln, das das unglaubliche Potenzial der Warhammer-Welt einfängt. Die Teams von Eko Software und Bigben sind bereits seit langer Zeit Fans des Franchises – und das schließt mich ein. Warhammer Fantasy Battles wird den Spielern einiges an Innovation im zeitlosen Hack’n’Slay-Genre bieten", so Benoit Clerc, Director of Video Games bei Bigben.



"Wir freuen uns sehr über den Beginn dieser neuen Partnerschaft mit Bigben. Dieses Projekt wird eine fantastische Gelegenheit für die Gamer schaffen, eine epische Geschichte im ersten Hack’n’Slay-Titel in der klassischen Warhammer Fantasy-Welt zu erleben. Das Team von Eko hat mit seiner How To Survive-Serie hervorragende Arbeit geleistet, und wir sind zuversichtlich, dass sie unsere Lizenz nutzen werden, um ein herausragendes Spiel zu entwickeln. Ich weiß, dass die Teams von Bigben und Eko große Fans unserer Geschichten sind, und ich kann es kaum erwarten zu sehen, was sie präsentieren werden", so Jon Gillard, Head of Licensing bei Games Workshop.

Bigben Interactive und Games Workshop haben dieser Tage eine Partnerschaft bekannt gegeben, die die Entwicklung eines auf der renommierten Tabletop-Lizenz basierenden Spiels für Konsolen und PC beinhaltet. Das französische Spiele-Unternehmen betraut das Entwicklerstudio Eko Software mit der Umsetzung und bestätigt in der Ankündigung, das dies der erste Hack’n’Slay-Titel sein wird, der im Warhammer-Universum angesiedelt ist. Weitere Details über die Geschichte, spielbare Rassen, die wichtigsten Reiche und ihre Geographien, die Plattformen und den offiziellen Spieletitel, will man in Kürze bekanntgeben.