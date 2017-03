Wonder Boy: The Dragon's Trap - Jump'n'Run-Remake erhält neuen Charakter

Ben Fiquet, Co-Founder und Art Director, Lizardcube:



Das ursprünglich 1989 erschienene Wonder Boy: The Dragon’s Trap (auch Wonder Boy III genannt) half dabei, das "Metroidvania"-Genre mithilfe seiner einzigartigen Kombination von Elementen der Genres Action, Erkundung, Jump ‘n’ Run und Rollenspiel zu definieren. Über die Jahre hinweg konnte das Spiel eine große Fangemeinde erlangen und gilt heute als eines der besten Spiele der 8-Bit-Ära.



Die Teams von Lizardcube und DotEmu mochten das Original so sehr, dass sie sich dazu entschieden, sich zusammenzutun und es aufzufrischen. Es sollte eine neue Version mit sorgfältig gefertigten, handgezeichneten 2D-Animationen und einem neu instrumentierten Soundtrack entstehen.



Es ist schwierig, ein Spiel neu zu designen, das Spieler auf der ganzen Welt wertschätzen. Ich hoffe, dass unser Reboot dem Titel gerecht wird und dass sowohl neue als auch erfahrene Spieler das Spiel und den "neuen Anstrich" lieben werden.



Natürlich braucht man aber immer einen Plan B, richtig? In diesem Fall – falls ihr wirklich auf den Oldschool-Stil steht – könnt ihr von der neuen HD-Grafik zur Originaloptik (und dem Originalsoundtrack) wechseln, indem ihr einfach die praktische Retro-Taste drückt. An diesem Klassiker zu arbeiten, war ein großartiges und einmaliges Erlebnis. Unsere Liebe und Leidenschaft durchzieht das gesamte Spiel, und wir hoffen, dass ihr es mögen werdet.

DotEmu und das französische Entwicklerstudio Lizardcube veröffentlichen mitschon bald eine Neuauflage des Jump'n'Run-Klassikers aus dem Jahre 1989 . Ein neuer Gameplay-Trailer offenbart nun einen weiteren, spielbaren Charakter: Wonder Girl. "Für die Geheimniskrämerei rund um die Identität des Charakters gibt es einen einfachen Grund: Wir wollten, dass sie eine Überraschung ist. Aber jetzt ist es an der Zeit für die große Enthüllung". Wonder Boy: The Dragon's Trap erscheint am 18. April für die PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch, und wird kurze Zeit später auch für den PC erhältlich sein. Neben dem neuen Look lässt sich auch jederzeit auf Knopfdruck der 8-Bit Retrostil aktivieren, wie dieser Trailer zeigt.