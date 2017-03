Valkyria: Azure Revolution - Strategie-RPG erscheint Ende Juni

Als Folge einer Revolution sind Jutlands Elite-Soldaten, die Vanargand, gezwungen , sich gegen das Ruzi-Imperium zu vereinigen und den Niedergang zu stoppen. Dieses grauhaarige Anti-Valkyria Squad ist mit verbesserten Mana-Waffen ausgerüstet und verfügt über die mächtige Fähigkeit, verheerende Ragnit-Zauber im Kampf gegen die Gefahr der Valkyria einzusetzen.



Die Einheit besteht aus Soldaten mit einer hohen Affinität für Ragnit und selbst die Prinzessin Jutlands, Ophelia hat sich ihren Reihen angeschlossen. Die Thronfolgerin trägt eine ungeheure Liebe für ihr Land im Herzen und folgt dem Ruf der Pflicht, um diejenigen zu befreien, die unter der Tyrannei der Ruzi leiden. Unterdessen verbirgt Amleth Grønkjær, der Kommandeur der Vanargand ein schreckliches Geheimnis. Stellt er sich als Freund oder Feind des Landes heraus, dessen Schutz er sich einst verschrieben hat?



Tretet dem Tod entgegen - Brunhilde, eine der letzten lebenden Valkyrien - magische Wesen mit schier endloser Macht - droht, die Flut in der Schlacht zu wenden. Gebunden durch einen Eid reitet sie gemeinsam mit dem Feind in den Kampf. Es ist an den Spielern einen Weg zu finden, sie zu bezwingen.

Bereitet euch auf den Kampf vor - Valkyria Revolution besticht durch ein brandneues Kampfsystem, das Echtzeitgefechte mit taktischen Strategieelementen mischt. Spieler nutzen fiese Combos oder brillante Taktiken, um die Kontrolle über das Schlachtfeld zu erlangen. In den hitzigen Gefechten ist die perfekte Mischung aus beiden Elementen der Schlüssel zum Sieg.

Die Genialität des Krieges - Aus Elend entsteht großer Erfindergeist. In ihren belagerten Heimstätten können die Spieler zwischen unterschiedlichen Modifikationen und Entwicklungspfaden für ihre Waffen wählen und diese aufwerten.

Neue malerische Optik - Dank der neuen Gouache Engine, erstrahlt Valkyria Revolution in einzigartiger Leinwandoptik.

Klassische Komposition - Valkyria Revolution besticht durch einen lebhaften Soundtrack, der eigens vom Komponisten Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger, Stella Glow) geschrieben wurde."

SEGA und Atlus haben den Europa-Releasetermin fürauf dendatiert und kündigen gleichzeitig eine limitierte Edition für das Strategie-RPG an. Der neueste Teil der Valkyria-Reihe "entführt in eine neue Welt, führt neue Charaktere, neue Mechaniken ein und ist mehr als nur ein neues Kapitel der legendären Valkyria Reihe, sondern ein ganz neuer Einstieg in die Saga". Valkyria: Revolution wird für PlayStation 4 und Xbox One neben der Standard-Edition auch in einer limitieren Fassung erscheinen, die den Soundtrack mit zwölf Musikstücken aus der Feder von Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger, Stella Glow) enthalten wird. Für die PS Vita wird lediglich eine Download-Version angeboten.