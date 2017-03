Mafia 3 - Kostenlose Demo und Story-DLC "Schneller, Baby!" verfügbar

Es gibt eine völlig neue Gemeinde zum Besuchen und Verwüsten. Sinclair ist eine ländliche Kleinstadt mit zahllosen Möglichkeiten, um Kurven zu heizen, über Rampen zu springen und vor den Gesetzeshütern zu fliehen. Da wirst du zweifellos genau die hollywood-tauglichen Verfolgungsjagden finden, die du suchst, verschönert durch neue "Schneller, Baby!"-Verbesserungen wie etwa die Zeitlupe. Mit ihrer Hilfe kannst du Kurven besser schneiden und dich durch enge Lücken quetschen, um Verfolger abzuschütteln.



"Schneller, Baby!" bietet jede Menge Auto-Action und Autokämpfe für alle, die Benzin im Blut haben! Mit diesem neuen herunterladbaren Inhalt führen wir neue Kampfmechaniken ein, die perfekt dazu geeignet sind, unterwegs enormen Schaden anzurichten. So hast du jetzt etwa Zugriff auf Annäherungsminen, mit denen du Fallen auf den Straßen oder in gegnerischen Lagern legen kannst. Und bei heißen Verfolgungsjagden kannst du jetzt in voller Fahrt Granaten aus dem Wagen werfen.



... und es gibt auch noch eine tolle Story! "Schneller, Baby!" spielt parallel zu den Geschehnissen im Hauptspiel. Ein Anführer der Bürgerrechtsbewegung wird ermordet, während er gegen Sheriff "Slim" Beaumont ermittelt, und andere Aktivisten werden ebenfalls zur Zielscheibe. Im Laufe der Geschichte schaltest du neue Autos frei, mit denen du auch New Bordeaux unsicher machen kannst sowie neue Outfits und Ausrüstung, um Slim oder die Marcanos zu erledigen.

2K und Hangar 13 haben heute eine Demo-Version vonveröffentlicht, mit der ihr den kompletten ersten Akt des Open-World-Spiels erleben könnt. Gleichzeitig erscheint mit "Schneller, Baby!" der erste kostenpflichtige Story-DLC. Schneller, Baby! führt einen neuen Handlungsstrang ein und es gibt noch mehr parallel neben den Ereignissen in Lincoln Clays Rachegeschichte in Mafia III zu erkunden. "Schneller, Baby! ist das erste von drei DLC-Angeboten, die einzeln oder im Paket als Teil des Mafia III Season Pass zum ermäßigten Preis erhältlich sein werden. Die kommenden DLCs "Unter jedem Stein" und "Zeitzeichen" erscheinen diesen Sommer und bringen neue Inhalte, Charaktere, Gameplay und Handlungsstränge parallel zur Hauptstory". Mafia III ist seit Oktober 2016 für PC, PlayStation 4 und die Xbox One erhältlich.