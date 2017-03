Guardians of the Galaxy - Neues Telltale-Adventure startet Mitte April

Erleben Sie in Marvel‘s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series mit dem Draufgänger und Piloten Peter Quill alias Star-Lord, der ebenso schönen wie gefährlichen Gamora, dem waffenschwingenden Waschbären Rocket Racoon, dem mächtigen Baumwesen Groot und dem furchtlosen Kämpfer Drax the Destroyer ein komplett neues Abenteuer des intergalaktischen Quintetts!



Nach einer epischen Schlacht entdecken die Guardians ein geheimnisvolles Artifakt mit unglaublicher Macht, und jeder der fünf Guardians hat seine ganz eigeinen Gründe das mächtige Relikt zu begehren. Und als wäre damit nicht schon genug Ärger vorprogrammiert, bekommen es die Guardians auch noch mit einem erbarmungslosen Feind zu tun, der das Artefakt ebenfalls in seinen Besitz bringen möchte.



Die Guardians sind zurück! - Steigen Sie in die Raketen-Stiefel von Star-Lord und erleben Sie eine brandneue temporeiche Geschichte mit der abgefahrensten Heldentruppe, die das Universum je gesehen hat. Erzählt im unnachahmlichen & preisgekrönten Telltale-Stil und begleitet von einem einem genialen Soundtrack mit kultigen Ohrwürmern der 70er und 80er.

Sie entscheiden! - Ihre Handlungen und Entscheidungen haben direkten Einfluss auf den gesamten Story-Verlauf!

Telltale Games hat bekannt gegeben, dass die neue Adventure-Serieamstarten wird - rechtzeitig zum bald erscheinenden zweiten Kinofilm, Guardians Of The Galaxy Vol. 2 . Neben der digitalen Veröffentlichung für zahlreiche Systeme wird auch eine Retail-Fassung bzw. eine Season-Pass-Disc angeboten, welche die erste Episode "Tangled Up in Blue" enthält und alle weiteren als Download freischaltet.