Skylar & Plux: Adventure on Clover Island - 3D-Plattformer kommt im Mai

Die Spieler verschlägt es im Laufe der Geschichte an tropische Strände, in Vulkanhöhlen, auf verschneite Bergspitzen und in die unerbittliche Wüste von Clover Island. Dabei müssen sie sich einer Armee von CRTs Schergen entgegenstellen und können nach Upgrades suchen, die ihre Fähigkeiten verbessern.



Das ursprünglich für das erste Quartal von 2017 geplante Skylar & Plux: Adventure on Clover Island wurde von Right Nice Games noch weiter verbessert, um den Fans eine optimale Spielerfahrung zu bieten. Sowohl der Entwickler als auch Publisher Grip Digital sind stolz auf ihre Hommage an alle 3D-Plattformer und freuen sich darauf, sie im Mai mit ihren Fans zu teilen.

Grip Digital und das Entwicklerstudio Right Nice Games haben den Releasetermin des nostalgischen Action-Plattformersbekannt gegeben. Demnach das "lebendige Revival der legendären 3D-Plattformer" amfür PC, PlayStation 4 und die Xbox One. Die Entwickler versprechen "klassisches Gameplay mit verspielten Elementen und einer humorvollen Story vor dem Hintergrund einer wunderschönen, farbenfrohen und nostalgischen Welt. Dabei muss sich die geschickte und mutige Heldin Skylar Lynxe zusammen mit ihrem Sidekick Plux Owlsley dem Schurken CRT entgegenstellen und verhindern, dass er ihre neu gefundene Heimat in ein finsteres Ödland verwandelt". Wie das Ganze in Aktion ausschaut, sehr ihr nachstehenden Trailer zur Ankündigung.