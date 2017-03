Star Wars: Battlefront 2 - Debüt-Vorstellung auf der Star Wars Celebration

Nachdem Electronic Arts bereits bestätigt hat, dass man auf der kommenden EA Play im Juni auch das neuemit im Gepäck haben wird, wurde nun auch ein Release in diesem Jahr und die Debüt-Vorstellung auf der Star Wars Celebration angekündigt. Diese findet am Osterwochenende in Orlando statt und bietet für EA und DICE den perfekten Rahmen, um am(20:30 Uhr deutscher Zeit) den ersten Trailer vom Stapel zu lassen.