WipEout: Omega Collection - Rennspiel-Sammlung erscheint Anfang Juni

WipEout Omega Collection bietet einen umfangreichen Karrieremodus, als auch den neuen Racebox-Modus, mit dessen Unterstützung es möglich ist, eigene schwindelerregende Strecken zu kreieren. Enthalten sind ebenso wieder die beliebten Turniere, Einzelrennen, Zeitfahren und der berühmte Zonenmodus. Auch spannende Kopf-an-Kopf-Rennen sind im lokalen Split-Screen-Modus und online für bis zu acht WipEout-Piloten möglich.

Sony Interactive Entertainment und das hauseigene Entwicklerkollektiv XDev haben dieser Tage angekündigt, dass dieamexklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht wird. "Das futuristische Rennspiel steht für rasantes Tempo, kultige Musik und absolut abgefahrenes Chaos im Multiplayer". Die nun erscheinende Collection "enthält alle Strecken und Gleiter aus WipEout HD, WipEout Fury und WipEout 2048 . Diese wurden angepasst und erstrahlen auf PS4 in 1080p und auf PS4 Pro in dynamischen 4K - alles bei 60 FPS. Darüber hinaus wurden sämtliche Soundeffekte optimiert und alle 28 lizenzierte Musikstücke des pulsierenden Soundtracks von berühmten Künstlern, wie Swedish House Mafia, Chemical Brothers und The Prodigy sind enthalten".