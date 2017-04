Destiny 2 - Termin & Details zur Fortsetzung des SciFi-MMO-Shooters

Die Schöpfer des gefeierten Spiele-Hits Destiny präsentieren den heißersehnten Nachfolger. Ein Action-Shooter, mit dem Sie auf eine epische Reise durch das Sonnensystem gehen.



Die letzte sichere Stadt der Menschheit ist einer Invasions-Übermacht in die Hände gefallen, angeführt von Ghaul, dem imposanten Kommandanten der brutalen Rotlegion. Er hat den Hütern der Stadt ihre Macht entzogen und die Überlebenden in die Flucht geschlagen. Sie reisen zu mysteriösen, unbekannten Welten unseres Sonnensystems und entdecken ein Arsenal an Waffen und verheerenden neuen Kampffertigkeiten. Wenn Sie die Rotlegion besiegen und sich dem Ghaul stellen wollen, müssen Sie die verstreuten Helden der Menschheit wiedervereinen, damit Sie gemeinsam unsere Heimat zurückerobern können.



Die Hüter: In seinen letzten Zügen schickte der Reisende Geister los, um die zu finden, die sein Licht als Waffe führen können. Wenn du unter den Auserwählten bist, wirst du zum Hüter und musst dich für einen Pfad entscheiden: Jäger, Titan oder Warlock.



Jäger: Schnell am Abzug und tödlich mit der Klinge. Wagemutig und skrupellos. Jäger pirschen über das Schlachtfeld und gehen große Risiken für noch größere Belohnungen ein. Anführer der Jäger-Vorhut ist Cayde-6.



Titan: Wer braucht schon einen Chirurgen, wenn es auch mit dem Hammer geht? Titanen stellen sich unseren zahllosen Feinden. Sie sind mächtig und bereit für den Krieg. Anführer der Titan-Vorhut ist Zavala.



Warlock: Der Geist der Kriegsgelehrten Warlocks ist ein Arsenal tödlicher Geheimnisse. Auf dem Schlachtfeld können diese Geheimnisse die Realität selbst erschüttern. Anführerin der Warlock-Vorhut ist Ikora Rey.

Dass ein neues Destiny in den Startlöchern steht, war schon länger bekannt. Nach dem Posterleak haben Activision und Bungie nunganz offiziell angekündigt und den zuvor vermeintlichen Releasetermin bestätigt. Demnach erscheint die Fortsetzung des SciFi-MMO-Shooters amfür PlayStation 4 und Xbox One sowie erstmals auch für den PC. Mit der Ankündigung wurden auch gleich diverse Versionen inklusive einer Collector's Edition und ein obligatorischer Season-Pass enthüllt. Vorbesteller erhalten zudem garantierten Zugang zur Beta - wann diese stattfindet will man zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Während der nachstehende Ankündigungs-Trailer geschickt eine narrative Begründung für den Verlust bzw. das Zurücksetzen der Ausrüstung thematisiert, will man am 18. Mai dann auch echtes Gameplay zeigen. Auch Destiny 2 wird, wie schon der Vorgänger, zeitexklusive Inhalte und Events auf der PlayStation 4 bereithalten.