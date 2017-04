Bayonetta - Pixelart-Minispiel veröffentlicht & baldige Ankündigung

Bayonetta – letzte Überlebende eines Hexenclans aus alter Zeit, welcher einst das Gleichgewicht zwischen Licht, Dunkelheit und Chaos garantierte. 500 Jahre lang lag Bayonetta zu ihrem eigenen Schutz – und dem der ganzen Welt, wie wir sie kennen – begraben. Ihre Befreiung und Wiederbelebung lösen eine Ereigniskette aus, deren Auswirkungen möglicherweise katastrophal sind. Ohne etwas über ihre Vergangenheit zu wissen, muss Bayonetta zugleich um die Zukunft kämpfen und der Wahrheit auf die Spur kommen. Der Erfüllung dieser gewaltigen Aufgabe stehen unzählige feindliche Engel und kolossale Widersacher im Weg. Das Böse war noch nie so schön...

Was zunächst wie ein Aprilscherz anmutet, entpuppt sich als kostenloses Minispiel auf Steam , das eine baldige Ankündigung einläutet. Sega beschreibtwie folgt: "Genieße den Anblick der wohlbekannten Turmfrisur in glorreicher 8-Bit-Pixelgrafik! Springe! Schieße! Punkte! Das Böse war noch nie so retro", und startet zeitgleich eine Countdown-Website , über die schon bald Neuigkeiten verkündet werden. Möglich und denkbar wäre in dem Zusammenhang sicherlich eine Umsetzung von Bayonetta für den PC. Man darf gespannt sein.