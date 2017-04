Agents of Mayhem - Open-World-Actionspiel erhält Releasetermin

Fies gegen Böse ist das Motto dieser Gruppe Glücksritter, die LEGION und dem mysteriösen Morningstar den Kampf angesagt hat. Zusammengewürfelt aus grenz-debilen bis psychisch labilen Charakteren, ausgerüstet mit einzigartigen verrückten Waffen, arbeiten die Agents unter der Führung von Persephone Brimstone – einer ehemaligen ranghohen Führungsperson von LEGION. Unterstützt von Friday hat es sich Persephone zum Ziel gesetzt, LEGION endgültig zu Fall zu bringen.



Die Spieler übernehmen die Kontrolle über ein Helden-Trio, innerhalb dessen sie jederzeit den Charakter frei wechseln können. Jeder Charakter verfügt über sein eigenes Skill-Set, Waffen und einen mehr oder weniger feinen Sinn für Humor. Die Zusammenstellung der aktiven Gruppe aus dem Pool von insgesamt zwölf Agents ist unbeschränkt möglich. Die "Helden" reichen dabei vom Hollywood-Schönling, der sich Marketing-tauglich in Szene setzt, über Daisy, eine Mini-Gun tragende, Bier trinkende Rockerbraut mit ausgeprägtem Nicht-Taktgefühl, bis zu Rama einer Immunologin, deren futuristischer Bogen Pfeile aus reiner Energie verschießt. Auch ein psychopatischer Hooligan – Red Card -, dessen Temperament wirklich Stadien füllt oder eine weltberühmte Himmelspiratin stehen, je nach Anforderung der Mission zur Verfügung, um nur ein paar Vertreter der letzten Hoffnung der Menschheit zu nennen.

Deep Silver und Volition melden sich zurück und haben einen neuen Trailer und das Veröffentlichungsdatum vonmit im Gepäck. "In einer Welt, die von den Schrecken der Devil’s Night gezeichnet ist warten die Menschen in den Ruinen, die LEGION hinterlassen hat auf Rettung. Was sie brauchen, sind Helden! Was sie bekommen, sind die Agents of M.A.Y.H.E.M. (the Multinational Agency for Hunting Evil Masterminds)", damit wäre das abgefahrene Open-World-Actionspiel, welches auf den Spuren der Saints-Row-Reihe wandelt, auch schon gut erklärt. Agents of Mayhem erscheint amfür PC, PlayStation 4 und die Xbox One.