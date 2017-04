Cities: Skylines - Städtebau-Simulation erscheint Ende April für Xbox One

In dieser Welt legen Sie die Regeln fest. Cities: Skylines lädt Sie ein, die Stadt ihrer Träume zu erschaffen. Angesiedelt in einer großzügig bemessenen Umgebung, wird die Welt von Cities: Skylines, durch mächtige Wolkenkratzer und andere architektonische Wunderwerke bestimmt.



Das von Collossal Order entwickelte Cities: Skylines bietet unbegrenztes Sandbox-Gameplay auf großen Karten und brandneue Optionen zur Erweiterung Ihrer Stadt. Eines der neuen Schlüssel-Elemente ist die Besteuerung von Stadtteilen, die zahlreiche Möglichkeiten zur Einflussnahme eröffnet. Diese Features machen aus Cities: Skylines die ultimative Städtebau-Simulation. Die einzige Grenze ist Ihre Vorstellungskraft. Übernehmen Sie die Kontrolle und greifen Sie nach den Sternen!

Paradox Interactive und Colossal Order Games haben angekündigt, dass die Städtebau-Simulationab demauch für die Xbox One erhältlich sein wird. Unterstützung bekam das finnische Entwicklerteam dabei von Tantalus Media, durch die u.a. die Steuerung speziell für den Controller optimiert wurde und damit die faszinierende Welt des Städtebaus und Managements einem noch breiteren Publikum eröffnet wird. "Neben dem Hauptspiel Cities: Skylines enthält die Xbox One Edition zusätzlich Cities: Skylines – After Dark. Das Add On erweitert die umfangreiche Feature-Liste um die Elemente Tourismus und Nachtleben".