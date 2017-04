The Binding of Isaac: Afterbirth - Switch-Version kommt über Headup Games

"Nicalis suchte nach einem Partner, der sich gut um die europäischen Fanbase kümmert. Mit Headup Games haben wir diesen Partner gefunden. Sie tun ihr Bestes, damit auch europäische Spieler in den Genuss unserer Spiele kommen." sagte Nicalis Präsident Tyrone Rodriguez.



"Wir freuen uns sehr, wieder an The Binding on Isaac arbeiten zu können. Vor ein paar Jahren veröffentlichten wir die Sammleredition des aller ersten Isaac Spiels für den PC und nun ist es an der Zeit mit unserem Lieblingsjungen ein neues Kapitel aufzuschlagen!", fügte Dieter Schoeller hinzu, Gründer von Headup Games.



Über The Binding of Isaac: Afterbirth+



Als Isaacs Mutter beginnt, Gottes Stimme zu hören und diese ihr auch noch befiehlt, als Beweis ihres Glaubens eine Opfergabe zu bringen, flüchtet Isaac in den Keller. Hier stellt er sich Horden von geistesgestörten Monstern, verlorenen Brüdern und Schwestern, seinen Urängsten, und schließlich seiner grausamen Mutter selbst.



The Binding of Isaac ist ein Action-Shooter mit starken Rogue-like- und Rollenspiel-Elementen und zufällig generierten Dungeons. Bei Isaacs Reise finden die Spieler bizarre Schätze, die Isaacs Form verändern und ihm übermenschliche Fähigkeiten verleihen. Diese ermöglichen es ihm, die Scharen an mysteriösen Kreaturen zurückzuschlagen, Geheimnisse zu lüften und sich seinen Weg in die Sicherheit zu kämpfen.

Headup Games aus Düren und das Indie-Entwicklerstudio Nicalis haben heute eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben, die als erstes Resultat die Veröffentlichung der Boxed-Version vonfür die Nintendo Switch auf den europäischen und australischen Markt hervorbringt. "Aber es gibt noch mehr gute Nachrichten: Um es mit einem Zitat aus Casablanca zu sagen:" Louis, ich glaube, dies ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft", heißt es in der dazugehörigen Pressemitteilung. The Binding of Isaac: Afterbirth+ für die Nintendo Switch erscheint im zweiten Quartal 2017 und wird voraussichtlich 39,99 Euro für die Retail-Version aufrufen.