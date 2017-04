Pine - Ambitioniertes Action-Adventure feiert erfolgreiche Finanzierung

In der Welt hat jedes Handeln, jedes nicht Handeln, eine Auswirkung. Die Art, wie du die Insel Albamare erkundest, wie du mit ihren Spezies in Kontaktkommst und mit ihnen interagierst, legt den Grundstein dafür wie sich die Welt verändert, entwickelt und anpasst.



SURVIVAL OF THE FITTEST, SELBST WENN DU NICHT BETEILIGT BIST - Pine ist Welt-zentriert. Das bedeutet, Dinge werden über die Insel verstreut auch ohne deine Beteiligung geschehen. Basierend auf Prinzipien die an Evolutionstheorie angelehnt sind, wird jede einzelne Spezies alles daran setzen zu überleben – von kleinen Veränderungen in der Balance bis zum vollkommenen Aussterben einer Gruppe kann und wird in Albamares lebendiger und sich stets entwicklender Welt alles passieren.

DIE WEITE INSEL VON ALBAMARE WARTET DARAUF ERFORSCHT ZU WERDEN, EIN MYSTERIUM NACH DEM ANDEREN - Während du aufbrichst, um eine neue Heimat für deinen Stamm zu finden, entdeckst du spannende Details über die Geschichte der Insel und wie die momentante Evolutionskette zustande kam.

BENUTZE EINE VIELFALT VON WERKZEUGEN UM DEINEN WEG ÜBER DIE INSEL ZU FINDEN - Die Insel wird dich mit allem unterstützen was du brauchst, und während du fortschreitest wirst du eine Reihe von mysteriösen und hilfreichen Konstrukten entdecken die die Art wie du dich fortbewegst, interagierst oder kämpfst verändert. Scheuche Kreaturen mit dem Anzünder davon, überbrücke große Abgründe mit dem Gleitschirm oder bezwinge die höchsten Klippen mit den Kletteräxten!

ALBAMERE IST EIN GEFÄHRLICHER ORT DER VON JEDER DEINER BEWEGUNGEN LERNT - Die Insel hat eine Vielfalt von Raubtieren und Revier-bezogenen Spezies. Um dich vor Angriffen zu verteidigen oder den Lauf der Dinge zu beeinflussen weist Pine ein solides und abwechslungsreiches Kampfsystem auf das mit jeder Begegnung neu fesselt.



Aber nimm acht, denn deine Gegner werden sich daran anpassen wie du kämpfst: Sie werden dich beobachten, verschiedene Taktiken gegen dich anwenden und sich weiter entwickeln um spezifisch deinem Stil entgegen zu treten. Dadurch wist du gezwungen, dich ebenfalls anzupassen, also such dir deine Gegner vorsichtig aus!

DYNAMISCHES WETTER UND EIN NATÜRLICHER TAG/NACHT RHYTMUS ZWINGEN ALBAMARES SPEZIES, SICH ZU BEWEGEN UND ZU HANDELN - Abhängig von ihren spezifischen Bedürfnissen werden einige Spezies versuchen Unterschlupf zu finden in Stürmen oder kalten Nächten, oder sogar in ein neues Gebiet vordringen. Das Wetter kann dein Verbündeter oder dein schlimmster Feind sein, also halte ein Auge darauf.

EINZIGARTIGER SOUNDTRACK MIT LIVEAUFNAHMEN - Inspiriert von sowohl klassischen Symphonien als auch modernen Spiel- und Filmmuskien fügt sich der Soundtrack von Ratchet Audio nahtlos in die Erfahrung von Pine ein, als würde er von der Insel selbst stammen.

Das sechsköpfige Indie-Entwicklerteam Twirlbound aus den Niederlanden konnte mit seiner Crowdfunding-Kampagne für sein Debütwerküber 4.000 Unterstützer zum Beitrag von über 120.000 Euro auf Kickstarter animieren. Die Realisierung ihres ambitionierten Action-Adventures ist damit zunächst gesichert. "Inspiriert von Links Abenteuern in der Zelda-Reihe , dem faszinierenden Nemesis System von Shadow of Mordor , dem entscheidungsbasierten Fortschritt in Fable und den beinahe tänzerischen Kämpfen von Bloodborne bringt Pine nun eine Welt, die sich immer weiter entwickelt und jedem Spieler eine wahrhaft einzigartige Reise bietet". Die Veröffentlichung ist für Ende 2018 geplant und zunächst für den PC vorgesehen. Versionen für die PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sollen zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.