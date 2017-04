Uncharted: The Lost Legacy - Story-Erweiterung erscheint Ende August

Der gefeierte Entwickler Naughty Dog veröffentlicht sein erstes Standalone- Abenteuer in der Geschichte der Uncharted-Reihe, und zwar mit dem beliebten Charakter Chloe Frazer in der Hauptrolle.



Um ein uraltes, sagenumwobenes indisches Artefakt zu bergen und es vor einem skrupellosen Kriegsgewinnler zu retten, muss Chloe Frazer die Hilfe der renommierten Söldnerin Nadine Ross (aus Uncharted 4: A Thief's End) in Anspruch nehmen.



Chloe und Nadine begeben sich tief in das Westghats-Gebirge Indiens und müssen dabei lernen, zusammenzuarbeiten, um das Artefakt zu finden, sich gegen heftigen Widerstand zur Wehr zu setzen und so die Region vor dem Chaos zu bewahren.

Sony Interactive Entertainment und Naughty Dog haben den Releasetermin zuverkündet. Die eigenständige Story-Erweiterung, welche "ein vollwertiges Abenteuer mit spannender Geschichte, verbessertem Gameplay und eindrucksvollen Videosequenzen" beinhaltet, erscheint hierzulande demnach amexklusiv für die PlayStation 4 und kann bereits digital im PlayStation Store oder als Retail-Fassung im Handel vorbestellt werden.Besitzer der "Triple Pack"-Erweiterung für Uncharted 4: A Thief's End , der Uncharted 4 Deluxe Edition oder des "Forscher-Pakets" erhalten Uncharted: The Lost Legacy ohne zusätzliche Kosten als Download-Version, sobald diese verfügbar ist. Vorbesteller erhalten zudem Jak and Daxter: The Precursor Legacy als Gratisbeigabe. Zur Ankündigung des Releasetermins wurde zudem auch gleich ein neuer Trailer veröffentlicht.